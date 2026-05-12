Nghiên cứu cơ chế đặc thù gắn với đô thị di sản

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kết luận buổi làm việc

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn, Nguyễn Văn Mạnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Từ “đô thị có di sản” đến “đô thị di sản tạo tăng trưởng”

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Huế trong giai đoạn mới. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá các yêu cầu đặt ra đối với Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách nhằm mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Theo định hướng xây dựng Đề án (dự thảo), các cơ chế, chính sách đặc thù cần được nghiên cứu trên cơ sở nhận diện đúng vị thế, tiềm năng và đặc trưng của Huế. Trong đó, di sản, văn hóa, sinh thái, y tế chuyên sâu, giáo dục, du lịch, kinh tế biển, logistics và khu vực Chân Mây - Lăng Cô được xác định là những yếu tố quan trọng để tạo đột phá phát triển.

Đề án cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ quan điểm “đô thị có di sản” sang “đô thị di sản tạo tăng trưởng”; đồng thời hình thành các cơ chế đủ mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm và kết quả đầu ra.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung góp ý các nhóm vấn đề lớn như: Cơ chế thật sự đặc thù cho Huế; cơ chế có khả năng tạo nguồn thu, tạo động lực phát triển; cơ chế giúp thành phố phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm tính bền vững…

Các ý kiến cho rằng, cơ chế đặc thù của Huế phải khác biệt ở tầm chiến lược, gắn với mô hình đô thị di sản có mật độ di sản đậm đặc, đồng thời kết nối với các không gian phát triển mới như Chân Mây - Lăng Cô, kinh tế biển, logistics, y tế chuyên sâu và công nghiệp văn hóa.

Đô thị Huế cần nhiều cơ chế đặc thù để phát triển trong thời gian tới

Mở không gian phát triển

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu nhận định Huế là đô thị di sản đặc trưng, hội tụ hệ giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, con người và lối sống riêng có; sở hữu hệ thống di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu có giá trị quốc gia, khu vực và quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cần làm rõ hơn lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển riêng của Huế.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, hãng lữ hành để xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Huế, qua đó thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các đại biểu cũng đề cập việc nghiên cứu thí điểm phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; đồng thời cho rằng các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chăm sóc sức khoẻ sẽ có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao các đề xuất, ý kiến đóng góp của đơn vị tư vấn và các sở, ngành; đồng thời tiếp thu đầy đủ để tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, cơ cấu lại hồ sơ Đề án theo hướng tập trung vào ba trụ cột chính gồm: Đô thị di sản; hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đặc biệt là định hướng thành lập công viên đầm phá; cùng các cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch, đất đai nhằm tạo điều kiện phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn các cơ chế tài chính, ngân sách liên quan đến tăng thu từ xuất nhập khẩu, hải quan, đầu tư công… và các cơ chế đặc thù mới; đồng thời khẩn trương xác định rõ tiến độ triển khai để sớm hoàn thiện Đề án.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Đề án cần lựa chọn những cơ chế thật sự “sắc, rõ”, có hiệu quả thiết thực, tránh dàn trải; trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như đô thị di sản, hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và các động lực tăng trưởng mới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, các cơ chế, chính sách đặc thù được đề xuất phải phát huy được lợi thế của Huế, nhất là giá trị di sản, văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, kinh tế biển, logistics và các mô hình kinh tế mới. Trên cơ sở đó, Đề án cần góp phần tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.