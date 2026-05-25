Nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi 20% - 80%

Với giáo viên mầm non, mức phụ cấp ưu đãi được quy định là 45%

Mức phụ cấp từ 20% đến 80%

Nghị định 182/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương chăm lo, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong hệ thống giáo dục công lập. Đây được xem là một trong những chính sách quan trọng góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ làm công tác giáo dục yên tâm công tác, nhất là tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Theo quy định, mức phụ cấp ưu đãi thấp nhất là 20%, áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, các trường Hữu nghị và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Mức phụ cấp 25% được áp dụng cho nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương; đồng thời áp dụng đối với những người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, phòng thí nghiệm hoặc trên tàu huấn luyện trong chương trình đào tạo đại học.

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo giảng dạy tại trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc người trực tiếp hướng dẫn thực hành được hưởng mức phụ cấp 30%.

Mức phụ cấp sẽ được nâng lên 35% đối với nhà giáo giảng dạy tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo hoặc khu vực biên giới.

Trong số đó, nhóm có mức phụ cấp tương đối cao là giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học nghề, giáo dục thường xuyên, giáo viên các trường sư phạm, khoa sư phạm thuộc cơ sở giáo dục đại học và giáo viên giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhóm này được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 40%.

Ngoài ra, những nhà giáo có trình độ, tay nghề cao như Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc cao trực tiếp tham gia giảng dạy thực hành cũng thuộc diện hưởng mức phụ cấp 40%.

Đối với giáo viên mầm non và tiểu học, mức phụ cấp ưu đãi được quy định là 45%. Đây là nhóm đối tượng được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nền tảng kiến thức, kỹ năng và nhân cách cho trẻ em trong những năm đầu đời.

Giáo viên vùng cao A Lưới hướng dẫn trẻ trong bữa ăn

Ưu tiên vùng khó khăn, trường dân tộc nội trú

Nghị định 182/2026/NĐ-CP chỉ rõ sự ưu tiên đặc biệt cho đội ngũ nhà giáo đang công tác tại những địa bàn khó khăn hoặc trong các loại hình trường học đặc thù.

Theo đó, mức phụ cấp 60% được áp dụng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang làm việc tại các trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú. Giáo viên mầm non và tiểu học công tác tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới cũng được hưởng mức phụ cấp này.

Mức phụ cấp 70% được áp dụng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ đó, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên đang ngày đêm bám trường, bám lớp tại những địa bàn còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt.

Mức phụ cấp cao nhất theo Nghị định là 80%, dành cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù. Trong đó có nhà giáo và cán bộ quản lý đang công tác tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Bên cạnh đó, giáo viên và cán bộ quản lý làm việc tại các trường, lớp dành cho người khuyết tật hoặc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cũng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 80%.

Một nhóm đối tượng khác được hưởng mức phụ cấp cao nhất là nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề và trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Nghị định cũng quy định riêng đối với nhà giáo giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cấp tỉnh. Nhóm đối tượng này tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề như hiện hành cho đến khi có quy định mới.

Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường giáo dưỡng, ngoài các khoản phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên theo quy định hiện hành, nếu tổng mức phụ cấp được hưởng thấp hơn 70% thì sẽ được bổ sung phần chênh lệch để đạt mức tương đương 70%.

Việc ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục… đặc biệt tại các địa bàn khó khăn và những lĩnh vực giáo dục đặc thù. Chính sách mới cũng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đội ngũ những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.