Các hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ 2026

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến hết mùng 10/3 năm Bính Ngọ), với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phong phú tại tỉnh Phú Thọ.

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Chương trình năm nay được tổ chức với nhiều điểm nhấn mới, hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - Quốc lễ của dân tộc.

Thông qua các sự kiện văn hóa-du lịch, lễ hội tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước; đồng thời củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cội nguồn lịch sử.

 

Theo nhandan.vn
Rực rỡ sắc màu trong lễ rước bộ điện Huệ Nam

Đông đảo người dân, du khách dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) cùng tham gia lễ rước bằng đường bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng) lên công viên Thương Bạc cạnh sông Hương (đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân).

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.

Ngày 4/3, tại chùa Côn Sơn, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc Hội thi bánh chưng, bánh giầy. Hội thi diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và đạo lý hướng về cội nguồn của dân tộc.

Sáng 28/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Di tích quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) ở phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc”- Kỷ niệm 1482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi. Dự lễ hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên và hàng vạn người dân.

Lễ hội đền Huyền Trân trên ngọn núi Ngũ Phong diễn ra đầu xuân nhắc nhớ hậu thế về công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân - những nhân vật lịch sử đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.

