Chủ Nhật, 19/04/2026 08:25 (GMT+7)
Các hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ 2026
Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến hết mùng 10/3 năm Bính Ngọ), với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phong phú tại tỉnh Phú Thọ.
Chương trình năm nay được tổ chức với nhiều điểm nhấn mới, hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - Quốc lễ của dân tộc.
Thông qua các sự kiện văn hóa-du lịch, lễ hội tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước; đồng thời củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cội nguồn lịch sử.
Theo nhandan.vn