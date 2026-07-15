Đón đọc Huế Ngày nay số 474, phát hành ngày 16/7/2026

Thông tin nổi bật trang nhất Huế này nay số 474

Nổi bật trên số báo hôm nay là bài viết “TP. Huế phải chuyển trạng thái điều hành để giữ mục tiêu tăng trưởng trên 10%” (trang 2), về buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác, tập trung bàn giải pháp tăng trưởng kinh tế của Huế 6 tháng cuối năm 2026.

Để đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, Huế phải quyết liệt xây dựng kịch bản, triển khai các giải pháp như thế nào để biến thế mạnh du lịch, tiềm năng di sản, ẩm thực, áo dài, kinh tế đêm… thành động lực bứt phá? Những nội dung quan trọng này được bài viết phản ánh.

Trên trang 3, bài "Học Bác làm những việc ích nước, lợi dân" đem đến cho bạn đọc thông tin về những mô hình học Bác thiết thực, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Trang 2 thông tin về chương trình làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác

Điểm nhấn trên trang 4 là bài viết "Để Huế là điểm đến đầu tư", với những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư khi nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục lựa chọn Huế là điểm đến. Hàng chục dự án mới được cấp phép cùng những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư đang góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Huế.

Trên trang 5, thông tin được bạn đọc quan tâm là bài “Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế”. Thông tin bài viết phản ánh một nghịch lý: Trong khi Trường THPT Phan Đăng Lưu phải chật vật bố trí phòng học, thiếu sân chơi, bãi tập thì cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ngay sát bên lại nhiều năm bỏ trống.

Trang 6 đem đến cho bạn đọc những câu chuyện giàu hơi thở cuộc sống trong bài "Xuyên đêm làm đẹp cầu Trường Tiền", ghi nhận hình ảnh của những công nhân miệt mài thi công xuyên đêm để bảo tồn, gìn giữ cây cầu đã trở thành biểu tượng của Huế.

Huế Ngày nay số 474 còn cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý về đào tạo bác sĩ cho khu vực miền núi; bảo vệ Vườn Quốc gia Bạch Mã, công tác lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ, buổi trò chuyện của một giáo sư cùng học sinh về tình yêu áo dài…

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!