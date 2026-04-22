Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 71, ra ngày 7/5

Huế ngày nay Cuối tuần số 71

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”? (Nguyễn Đính); Mở thế phát triển từ những cây cầu (Đan Duy); Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Mưa đỏ đã đi xa hơn những gì được mong đợi (Kim Oanh); Khát vọng tăng trưởng hai con số (Phan Thanh Hải); Trải nghiệm trên phá Tam Giang (Mai Huế); Mùa hạ trắng (Linh Châu); Trụ hạng là thất bại (Võ Nhân); Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế (Nguyễn Thế); Họa sĩ Trần Văn Mãng và những lớp màu (Nhật Minh); Thênh thang nắng sân trường (Hoài Thanh); Hãy để cơ hội cho những điều tốt đẹp cất tiếng (Bùi Ngọc Long)…

Một trong điểm nhấn của Huế ngày nay Cuối tuần là ghi chép của tác giả Hữu Phúc về Những chuyến tàu chở theo cảm xúc.

Không đơn thuần là phương tiện vận chuyển, chuyến tàu di sản đã trở thành không gian để du khách thưởng ngoạn và cảm nhận chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất. Từ hành trình kết nối Huế - Đà Nẵng, du lịch đường sắt đang mở ra một hướng đi mới, khi mỗi chuyến tàu không chỉ đưa người đi - đến, mà còn “giữ chân” cảm xúc.

Cách đây 2 năm, khi đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” khai trương (ngày 26/3/2024), vẫn có nhiều hoài nghi về tính hiệu quả với câu hỏi đặt ra: Một chuyến tàu liệu có thể vượt qua vai trò vận chuyển để trở thành sản phẩm du lịch đúng nghĩa?

Nhưng sau hơn hai năm, câu trả lời dần rõ, bằng chính trải nghiệm tích lũy qua từng hành trình. Theo thống kê của ngành đường sắt, tròn 2 năm từ 26/3/2024 - 26/3/2026, đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách, thực hiện hơn 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối; triển khai chương trình kích cầu liên kết với 140 đơn vị du lịch của thành phố Huế và Đà Nẵng.

Hiện nay, ngành đường sắt đang phối hợp với tỉnh Quảng Trị để khảo sát, nghiên cứu mở thêm đoàn tàu kết nối Quảng Trị với Huế. Ngành đường sắt sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp du lịch để xây dựng các sản phẩm kết nối các điểm đến đặc sắc. Những điểm từng được xem là hạn chế như thời gian di chuyển dài hay tốc độ không cao sẽ dần được “hóa giải”, nhờ vào việc tích hợp thêm các tiện ích, dịch vụ phong phú trên tàu nhằm phục vụ du khách yêu thích trải nghiệm chậm rãi, sâu sắc.

“Sự chuyển dịch tư duy từ vận tải sang dịch vụ trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới cho ngành đường sắt và cho cả ngành du lịch” - tác giả nhấn mạnh.

Cùng mạch nguồn du lịch ấy, tác giả Nguyễn Đính có góc nhìn Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”? sau ghi nhận từ những con số mà du lịch Huế đạt được trong thời gian gần đây.

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ghi nhận doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng là một con số khiến nhiều người phải nhìn lại. Thực tế cho thấy, khi di sản được kích hoạt đúng cách, nó có thể trở thành một động lực kinh tế thực sự.

Lâu nay, nhiều ý kiến cho rằng, Huế bị "trói" bởi bảo tồn, bởi những ràng buộc di sản quá chặt chẽ. Nhưng bảo tồn không phải là đứng yên. Bảo tồn, theo cách tiếp cận hiện đại, là tái tạo giá trị trong bối cảnh mới. Những chương trình như “Hoàng cung huyền ảo” cho thấy điều đó.

Huế đã chạm vào một ngưỡng mới - ngưỡng của công nghiệp di sản. Vấn đề còn lại là có đủ quyết tâm để bước qua hay không. Bởi trong một thời điểm mà cơ hội và thách thức đang đan xen, điều đáng lo nhất không phải là đi chậm, mà là đứng yên.

Và với Huế, đứng yên không phải là giữ gìn, mà có thể là bỏ lỡ chính tương lai của mình…

Góc ảnh Huế trên Huế ngày nay Cuối tuần số 71

Rộn rã nhịp vui qua những khoảnh khắc là Góc ảnh Huế được người con xứ biển Đức Quang kể về một nét sinh hoạt văn hóa sinh động của vùng biển Thuận An - Vại nơm trên cát.

