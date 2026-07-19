Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Lực lượng QLTT thành phố kiểm tra hàng giả, hàng nhái tại các hộ kinh doanh ở địa phương.

Quyết liệt xử lý vi phạm

Hệ lụy của hàng giả, hàng nhái không chỉ ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Trước thực tế đó, công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả luôn được lực lượng chức năng thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục triển khai.

Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố đã tăng cường kiểm tra các lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao; tập trung vào các mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điển hình, ngày 30/5, Đội QLTT số 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tuần tra trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phong Điền, phát hiện xe ô tô mang BKS 63C-151.61 kéo rơ-moóc 63R-002.01 vận chuyển hơn 6.300 sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng các loại nhập lậu, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Toàn bộ tang vật hiện nay đã bị tịch thu, chờ xử lý.

Trước đó, lực lượng QLTT thành phố phối hợp phát hiện ông Nguyễn Văn Huy (trú tại xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội) vận chuyển 600 hộp băng keo cá nhân nhãn hiệu AID+FIRST cùng mâm, lốp không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào địa bàn Phong Điền. Trị giá tang vật hơn 51 triệu đồng; đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố, trước đây hàng giả chủ yếu được tiêu thụ qua các kênh kinh doanh truyền thống, nhưng hiện nay nhiều đối tượng đã chuyển sang lợi dụng môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội để tiếp cận khách hàng. Việc giao dịch trực tuyến bằng tài khoản ảo, thuê địa điểm tập kết hàng hóa nhỏ lẻ hoặc chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển khiến công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý gặp nhiều khó khăn.

Các nhóm hàng có nguy cơ bị làm giả chủ yếu gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc lá, quần áo, giày dép, túi xách, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô... Các sản phẩm giả mạo ngày càng được làm tinh vi từ bao bì, tem nhãn đến hình thức bên ngoài, khiến người tiêu dùng khó phân biệt bằng mắt thường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện 727 vụ vi phạm; xử lý hành chính 669 vụ, với số tiền hơn 15,6 tỷ đồng; đồng thời truy thu thuế và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 14,5 tỷ đồng. Có 12 vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đã được khởi tố với 21 bị can.

Góp phần bảo vệ người tiêu dùng

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các ngành chức năng xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người tiêu dùng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa hàng giả từ sớm, từ xa.

Hiện nay, việc kiểm soát hàng giả ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng còn cần sự hợp tác tích cực của doanh nghiệp và ý thức lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng vẫn còn tâm lý chuộng hàng giá rẻ, mua sản phẩm không rõ nguồn gốc thì hàng giả vẫn còn cơ hội len lỏi vào thị trường.

Từ thực trạng trên, Chi cục QLTT tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; đồng thời vận động các cơ sở ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngoài gần 4.000 lượt tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng của các lực lượng chức năng, Chi cục QLTT đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn cho hơn 450 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; ký cam kết với gần 370 cơ sở kinh doanh nói không với hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng chính hãng thông qua nhãn mác, bao bì, tem chống giả, mã QR truy xuất nguồn gốc và các thông tin liên quan đến nhà sản xuất. Mới đây, Chi cục QLTT còn phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả đối với các sản phẩm mang thương hiệu Honda; tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết và lựa chọn các sản phẩm chính hãng.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thành phố Huế là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung, có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ và lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, thuận lợi này cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng chức năng địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào các nhóm hàng, lĩnh vực có nguy cơ cao; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. "Xây dựng môi trường kinh doanh, thị trường lành mạnh, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần sự đồng hành, hợp tác của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc nói không với hàng giả, hàng nhái", ông Đặng Hữu Phúc nhấn mạnh.