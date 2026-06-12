Mở rộng không gian điện ảnh tại DANAFF 2026

Các nhà làmphim quốc tế lại DANAFF 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thông điệp năm nay của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, với ý nghĩa đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới bằng những bước chân vững chắc. Nhiều hạng mục mới đã được mở, không chỉ mở rộng thêm không gian điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim, mà còn góp phần tăng cơ hội cho các nhà làm phim, nhà sản xuất trẻ tiếp cận với những chuẩn mực của điện ảnh thế giới.

Các hạng mục mới của Liên hoan phim năm nay gồm DANAFF Industry Days, DANAFF’S Cinephiles và Gian hàng DANAFF

DANAFF Industry Days

Sau dấu mốc ra mắt Vườn ươm dự án vào năm 2025, DANAFF IV tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên môn với việc lần đầu giới thiệu chương trình Kết nối ngành công nghiệp Điện ảnh (DANAFF Industry Days).

Diễn ra trong hai ngày 30/6 và 1/7, chương trình được xây dựng như một nền tảng kết nối giữa các chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành và đối tác điện ảnh trong nước với quốc tế, đồng thời mang đến cái nhìn toàn diện hơn về thị trường điện ảnh Việt Nam - một trong những thị trường đang tăng trưởng mạnh trong khu vực.

DANAFF Industry Days bao gồm bốn nhóm hoạt động chính: giới thiệu những chuyển động mới và tiềm năng của thị trường điện ảnh Việt Nam; trình bày các dự án sắp tới từ 10 hãng phim và công ty sản xuất hàng đầu; kết nối B2B trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với hơn 20 công ty mua phim quốc tế được tuyển chọn; cùng chuỗi hội thảo chuyên ngành DANAFF Industry Talks, tập trung vào những cơ hội, thách thức và xu hướng đang định hình điện ảnh Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Chương trình được kỳ vọng trở thành nền tảng thúc đẩy trao đổi sáng tạo, hợp tác kinh doanh và tạo điều kiện để khách quốc tế kết nối trực tiếp với các nhân tố chủ chốt của điện ảnh Việt Nam, khám phá những dự án đáng chú ý của thị trường trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội phát hành và đưa phim Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Sau Industry Days, các nhà phát hành quốc tế cũng có cơ hội tiếp tục tham gia Vườn ươm Dự án DANAFF IV.

Industry Days đặc biệt có sự góp mặt của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, một trong những nhà làm phim nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) trong vai trò Chủ tịch Ban giám khảo.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, việc mời được một đạo diễn nổi tiếng như Đỗ Kỳ Phong đến DANAFF là không hề dễ dàng. Ông là đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ và là cái tên tiêu biểu cho dòng phim hành động Hồng Kông (Trung Quốc).

"Thực tế, từ năm 2014 và 2016, khi còn làm Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội(HANIFF), tôi đã cố gắng mời ông tham gia Masterclass cũng như làm giám khảo nhưng có lẽ lúc đó chưa đủ duyên. Đến nay, ông đã nhận lời sang Đà Nẵng để chấm giải. Những tác phẩm của ông về đề tài võ thuật, tội phạm đều được thể hiện với chất thơ và giá trị điện ảnh sâu sắc. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang phát triển thị trường với nhiều thể loại phim khác nhau, nhưng tiêu chí cốt lõi vẫn phải là chất lượng của một bộ phim điện ảnh” – Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

DANAFF’S Cinephiles

DANAFF’s Cinephiles là chương trình lần đầu tiên DANAFF phối hợp cùng các trường đại học tại Đà Nẵng, với nòng cốt là Đại học Sư phạm, nhằm từng bước xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh trẻ, được trang bị kiến thức về điện ảnh, đặc biệt là dòng phim nghệ thuật, cùng kỹ năng tổ chức câu lạc bộ, sự kiện và các hoạt động chiếu phim.

Chương trình hướng tới hình thành một thế hệ khán giả Đà Nẵng chủ động, văn minh, đáp ứng yêu cầu của một liên hoan phim chuyên nghiệp mang tầm khu vực. Dự kiến kéo dài ít nhất 3 năm, chương trình sẽ khởi động từ tháng 6/2026 với chuỗi hoạt động gồm chiếu phim, tìm hiểu điện ảnh, giao lưu cùng đạo diễn, diễn viên và các sự kiện giới thiệu DANAFF tới sinh viên các trường đại học tại Đà Nẵng.

Gian hàng DANAFF

Lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng, Gian hàng DANAFF được xây dựng như một không gian giao lưu, quảng bá và trải nghiệm, nơi kết nối điện ảnh với doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng yêu phim. Được bố trí tại Công viên APEC - vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng, gần Cầu Rồng và bờ sông Hàn - khu gian hàng hứa hẹn trở thành điểm dừng chân sôi động của khán giả, nghệ sĩ và du khách trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim.

Không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các nhà làm phim, khách mời quốc tế, đối tác và cộng đồng cinephile của DANAFF, khu gian hàng còn mở ra không gian để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và câu chuyện thương hiệu trong một môi trường văn hóa - nghệ thuật giàu tính kết nối và lan tỏa. Đây cũng là bước mở rộng mới của DANAFF trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh gần gũi hơn với công chúng.

Ông Jérémy Segay, Tùy viên Nghe nhìn Khu vực (khu vực Đông Nam Á) thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam làm cố vấn cho chương trình kết nối ngành công nghiệp điện ảnh năm nay. Mục đích của chương trình này là thúc đẩy xuất khẩu và giới thiệu các bộ phim Việt Nam ra quốc tế. Chương trình kết nối diễn ra trong hai ngày, tập trung giải quyết nhu cầu của các công ty sản xuất phim Việt Nam muốn vươn ra thị trường nước ngoài.

Ông Jérémy Segay cho biết, trong chương trình này, Ban tổ chức mời 10 studio và các công ty phát hành phim lớn của Việt Nam tới để giới thiệu các tác phẩm của mình. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mời 22 nhà mua phim quốc tế từ 13 quốc gia và lãnh thổ đến Việt Nam để gặp gỡ các đối tác trong nước. Đáng chú ý là các đơn vị này đã tự túc kinh phí bay đến Đà Nẵng, điều đó minh chứng cho mong muốn kết nối mạnh mẽ của họ cũng như uy tín của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng” - ông Segay nói.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, hiện nay, các hãng phim Việt Nam vẫn đang phải "đơn thương độc mã" khi bước ra quốc tế. Chính vì vậy, Ban tổ chức ấp ủ việc tạo ra một sân chơi - dù chưa hẳn là chợ phim - nhưng là nơi tiếp xúc cho các nhà sản xuất, nhà phát hành, các đơn vị mua phim và các công ty điện ảnh gặp gỡ. “Chúng ta kỳ vọng sự hội ngộ này sẽ được duy trì hằng năm để trong tương lai gần, điện ảnh Việt Nam có thể ra nước ngoài một cách rộng rãi, thường xuyên hơn bằng chính thực lực của mình” - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ.

https://nhandan.vn/mo-rong-khong-gian-dien-anh-tai-danaff-2026-post968757.html