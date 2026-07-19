El Nino sẽ "rất mạnh" vào cuối năm 2026?

Bà Michelle L'Heureux

Bà Michelle L'Heureux là nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và là Trưởng nhóm nghiên cứu về El Nino - Dao động phương Nam (ENSO).

"Theo bản cập nhật chính thức về ENSO ngày 9/7 của chúng tôi, xác suất El Nino đạt mức 'rất mạnh' vào cuối năm nay là 81%. (Dự báo này được cập nhật vào thứ Năm của tuần thứ hai mỗi tháng)", bà Michelle L'Heureux nói.

"Tại NOAA, chúng tôi định nghĩa một đợt El Nino 'rất mạnh' là khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm - phía đông xích đạo Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình trên +2°C. Trong chuỗi số liệu kéo dài 75 năm kể từ năm 1950, mới chỉ ghi nhận 7 lần đạt ngưỡng 'rất mạnh' này".

Tuy nhiên, bà Michelle L'Heureux lưu ý rằng ngay cả một đợt El Nino rất mạnh cũng không đồng nghĩa với việc các tác động thường được dự báo chắc chắn sẽ xảy ra. Cường độ El Nino càng lớn chỉ làm tăng xác suất xuất hiện một số hình thái thời tiết và khí hậu nhất định.

Đó cũng là lý do CPC sử dụng các dự báo theo xác suất, chứ không có khu vực nào trên bản đồ dự báo có xác suất lên tới 100%. Bà lưu ý rằng ngay cả một đợt El Nino rất mạnh cũng không tạo ra những tác động điển hình ở mọi nơi.

"Nguy cơ xảy ra một đợt El Nino rất mạnh hiện ở mức cao. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức và những đơn vị có sử dụng thông tin dự báo El Nino trong quá trình ra quyết định nên bắt đầu đưa những thông tin dự báo này vào quá trình ra quyết định ngay từ bây giờ", bà nói.

Tuy nhiên, bà Michelle L'Heureux cũng nhìn nhận El Nino như một cơ hội. Thay vì các hệ thống thời tiết diễn biến hỗn loạn và ngẫu nhiên như trong những năm bình thường (không có El Nino hoặc La Nina), El Nino giúp nâng cao độ tin cậy của các dự báo về xu thế khí hậu trong các mùa sắp tới. Nhờ đó, việc đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp giảm thiểu có thể được thực hiện trước nhiều tháng.

Theo bà Michelle L'Heureux, "nếu El Nino làm gia tăng nguy cơ khô hạn trong một số mùa (điều thường xảy ra tại Việt Nam), thì các cơ quan chức năng có thể chủ động chuẩn bị các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro ngay từ sớm".

"Điều thật sự đáng kinh ngạc là ngày nay chúng ta đã có thể đưa ra những dự báo về thời tiết và khí hậu theo mùa trước nhiều tháng. El Nino giúp nâng cao độ tin cậy của các dự báo về xu thế khí hậu trong các mùa tới, điều mà trong nhiều trường hợp vốn không dễ có được", bà cho biết.

Trong bản tin hồi tháng 6/2026, NOAA xác nhận El Nino đã chính thức xuất hiện. Đây là pha nóng của một chu kỳ khí hậu tự nhiên kéo dài nhiều năm, có thể làm nhiệt độ toàn cầu tăng mạnh, đồng thời gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường.

Theo các chuyên gia, đối với Việt Nam, El Nino sẽ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa theo mùa, suy giảm nguồn nước, dẫn đến hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng, đặc biệt tại duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.