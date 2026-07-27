Công bố danh sách 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Số thuế đóng góp lập kỷ lục 14.300 tỷ đồng

Theo số liệu tổng hợp của CafeF, 15 doanh nghiệp trong danh sách đã nộp tổng cộng xấp xỉ 14.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong năm 2025, tăng khoảng 2.948 tỷ đồng, tương đương gần 26%, so với năm trước. Kết quả cho thấy mức đóng góp ngân sách của khối công ty chứng khoán gia tăng trong bối cảnh quy mô thị trường, thanh khoản và số lượng tài khoản nhà đầu tư cùng mở rộng.

VPS tiếp tục đứng đầu danh sách với số nộp ngân sách đạt 2.848 tỷ đồng. Doanh nghiệp này chiếm gần 20% tổng số nộp của 15 công ty và đóng góp khoảng 18,5% phần tăng thêm của toàn bảng. Đây là năm thứ ba liên tiếp VPS giữ vị trí dẫn đầu, kể từ năm 2023. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh VPS tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2025, với thị phần 15,95%.

Trong số 15 công ty góp mặt danh sách, có 10 doanh nghiệp là các công ty đến từ khối doanh nghiệp tư nhân, 3 công ty là công ty con của các ngân hàng có vốn nhà nước chiếm đa số (MBS, VCBS và BSC) cùng 2 công ty thuộc sở hữu của các tập đoàn tài chính Hàn Quốc là KIS và Mirae Asset.

Đáng chú ý, 14 trong số 15 công ty có số nộp ngân sách tăng so với năm 2024, cho thấy mức tăng không chỉ tập trung tại một vài doanh nghiệp dẫn đầu.

Trong tổng số gần 14.300 tỷ đồng mà 15 công ty chứng khoán nộp vào ngân sách, thuế thu nhập cá nhân đạt khoảng 9.313 tỷ đồng, chiếm 65%. Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 4.166 tỷ đồng, tương đương 29%. Phần còn lại gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế khác và một số nghĩa vụ thuế phát sinh theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân trong số liệu công bố bao gồm các khoản được công ty chứng khoán nộp thay, như thuế phát sinh từ giao dịch chứng khoán, cổ tức, các khoản thu nhập đầu tư khác và thu nhập của người lao động.

Do đó, số nộp ngân sách không chỉ phản ánh lợi nhuận của công ty chứng khoán, mà còn cho thấy quy mô hoạt động đi qua hệ thống của doanh nghiệp, bao gồm số lượng khách hàng, giá trị giao dịch, hoạt động chuyển nhượng và dòng thu nhập đầu tư được khấu trừ thuế.

Năm 2025, VN-Index đóng cửa ở 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước. HNX-Index đạt 248,77 điểm, tăng 9,4%. Giá trị giao dịch bình quân đạt 29.202 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 39% so với bình quân năm 2024. Thị trường có thêm hơn 2,57 triệu tài khoản chứng khoán, nâng tổng số tài khoản lên trên 11,87 triệu, tăng 27,7%. Bình quân mỗi tháng có hơn 214.000 tài khoản mới được mở.

Sự gia tăng đồng thời của thanh khoản, số lượng tài khoản và nghĩa vụ ngân sách cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty chứng khoán trong hạ tầng thị trường vốn. Ngoài hoạt động môi giới và cung cấp sản phẩm đầu tư, các doanh nghiệp này còn là đầu mối khấu trừ, tập hợp và chuyển các khoản thuế phát sinh từ hoạt động đầu tư của khách hàng vào ngân sách nhà nước.

Top 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam cùng Top 10 công ty chứng khoán tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là một phần của hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX) - tôn vinh những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. VNTAX gồm 3 danh sách chính VNTAX 200 (Top 200 DN nộp ngân sách lớn nhất), PRIVATE 100 (Top 100 DN tư nhân nộp ngân sách lớn nhất) và STATE 100 (Top 100 DN nhà nước nộp ngân sách lớn nhất) cùng nhiều danh sách theo từng nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng, Bán lẻ… Các danh sách VNTAX công bố năm 2026 dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025.

https://baochinhphu.vn/cong-bo-danh-sach-15-cong-ty-chung-khoan-nop-ngan-sach-lon-nhat-viet-nam-2026-so-thue-dong-gop-lap-ky-luc-14300-ty-dong-102260727090533558.htm