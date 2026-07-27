  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/07/2026 15:04

Công bố danh sách 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Số thuế đóng góp lập kỷ lục 14.300 tỷ đồng

Danh sách 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 vừa được công bố trong khuôn khổ hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX. Danh sách 2026 được tính trên số thuế thực nộp trong năm tài chính 2025.

Thành phố Huế mở rộng hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn từ Trung QuốcSự sụp đổ của các 'kho bạc tài sản kỹ thuật số'Thị trường chứng khoán: Dòng tiền tìm kiếm cơ hội mới sau tuần đầy “sóng gió”

Theo số liệu tổng hợp của CafeF, 15 doanh nghiệp trong danh sách đã nộp tổng cộng xấp xỉ 14.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong năm 2025, tăng khoảng 2.948 tỷ đồng, tương đương gần 26%, so với năm trước. Kết quả cho thấy mức đóng góp ngân sách của khối công ty chứng khoán gia tăng trong bối cảnh quy mô thị trường, thanh khoản và số lượng tài khoản nhà đầu tư cùng mở rộng.

 

VPS tiếp tục đứng đầu danh sách với số nộp ngân sách đạt 2.848 tỷ đồng. Doanh nghiệp này chiếm gần 20% tổng số nộp của 15 công ty và đóng góp khoảng 18,5% phần tăng thêm của toàn bảng. Đây là năm thứ ba liên tiếp VPS giữ vị trí dẫn đầu, kể từ năm 2023. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh VPS tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2025, với thị phần 15,95%.

Trong số 15 công ty góp mặt danh sách, có 10 doanh nghiệp là các công ty đến từ khối doanh nghiệp tư nhân, 3 công ty là công ty con của các ngân hàng có vốn nhà nước chiếm đa số (MBS, VCBS và BSC) cùng 2 công ty thuộc sở hữu của các tập đoàn tài chính Hàn Quốc là KIS và Mirae Asset. 

Đáng chú ý, 14 trong số 15 công ty có số nộp ngân sách tăng so với năm 2024, cho thấy mức tăng không chỉ tập trung tại một vài doanh nghiệp dẫn đầu.

Trong tổng số gần 14.300 tỷ đồng mà 15 công ty chứng khoán nộp vào ngân sách, thuế thu nhập cá nhân đạt khoảng 9.313 tỷ đồng, chiếm 65%. Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 4.166 tỷ đồng, tương đương 29%. Phần còn lại gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế khác và một số nghĩa vụ thuế phát sinh theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân trong số liệu công bố bao gồm các khoản được công ty chứng khoán nộp thay, như thuế phát sinh từ giao dịch chứng khoán, cổ tức, các khoản thu nhập đầu tư khác và thu nhập của người lao động.

Do đó, số nộp ngân sách không chỉ phản ánh lợi nhuận của công ty chứng khoán, mà còn cho thấy quy mô hoạt động đi qua hệ thống của doanh nghiệp, bao gồm số lượng khách hàng, giá trị giao dịch, hoạt động chuyển nhượng và dòng thu nhập đầu tư được khấu trừ thuế.

Năm 2025, VN-Index đóng cửa ở 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước. HNX-Index đạt 248,77 điểm, tăng 9,4%. Giá trị giao dịch bình quân đạt 29.202 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 39% so với bình quân năm 2024. Thị trường có thêm hơn 2,57 triệu tài khoản chứng khoán, nâng tổng số tài khoản lên trên 11,87 triệu, tăng 27,7%. Bình quân mỗi tháng có hơn 214.000 tài khoản mới được mở.

Sự gia tăng đồng thời của thanh khoản, số lượng tài khoản và nghĩa vụ ngân sách cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty chứng khoán trong hạ tầng thị trường vốn. Ngoài hoạt động môi giới và cung cấp sản phẩm đầu tư, các doanh nghiệp này còn là đầu mối khấu trừ, tập hợp và chuyển các khoản thuế phát sinh từ hoạt động đầu tư của khách hàng vào ngân sách nhà nước.

Top 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam cùng Top 10 công ty chứng khoán tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là một phần của hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX) - tôn vinh những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

VNTAX gồm 3 danh sách chính VNTAX 200 (Top 200 DN nộp ngân sách lớn nhất), PRIVATE 100 (Top 100 DN tư nhân nộp ngân sách lớn nhất) và STATE 100 (Top 100 DN nhà nước nộp ngân sách lớn nhất) cùng nhiều danh sách theo từng nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng, Bán lẻ…

Các danh sách VNTAX công bố năm 2026 dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025.

https://baochinhphu.vn/cong-bo-danh-sach-15-cong-ty-chung-khoan-nop-ngan-sach-lon-nhat-viet-nam-2026-so-thue-dong-gop-lap-ky-luc-14300-ty-dong-102260727090533558.htm

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
chứng khoánnộp ngân sáchlớn nhấtViệt NamHải Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc tiến mở đường bay giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ có ý nghĩa chính trị, ngoại giao mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nhất là khai thác tiềm năng du lịch giữa hai nước.

Xúc tiến mở đường bay giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
Làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, nhấn mạnh nhiệm vụ tiên phong là phải làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp
Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhanh và bền vững, việc chủ động nguồn cung nhôm kim loại trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn nhôm ổn định trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, cải thiện cán cân thương mại, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.

Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam
Dấu ấn đậm nét và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại diễn đàn khu vực AMM-59

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp mang tính kiến tạo.

Dấu ấn đậm nét và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại diễn đàn khu vực AMM-59
Hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam của du khách quốc tế

Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) thông tin, Travel & Leisure vừa có bài viết chia sẻ về hành trình khám phá Việt Nam gắn với những dấu ấn về văn hóa ẩm thực. Xuyên suốt hành trình ấy, yếu tố ẩm thực đã gợi mở những lát cắt về lịch sử, văn hóa và bản sắc của từng vùng, miền dải dọc Việt Nam.

Hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam của du khách quốc tế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top