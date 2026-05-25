Đề xuất tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều tại Huế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 25/5, UBND TP. Huế có buổi làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam về đề xuất đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2026.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, theo đề xuất của Hội Điện ảnh Việt Nam, Tuần lễ Cánh Diều 2026 dự kiến được tổ chức tại TP. Huế với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh. Các hoạt động chiếu phim, giao lưu, hội thảo dự kiến được tổ chức tại các rạp chiếu phim, trường đại học, trung tâm văn hóa và một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cánh Diều 2026, dự kiến sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh điện ảnh Việt Nam và quảng bá văn hóa - du lịch địa phương, bao gồm: Lễ khai mạc Tuần lễ Cánh Diều Việt Nam và chương trình biểu diễn các tác phẩm nhạc phim tham gia Giải thưởng Cánh Diều 2026; tọa đàm điện ảnh với chủ đề “Thương hiệu đồng hành cùng điện ảnh”; chiếu phim cộng đồng và giao lưu đoàn phim; Gala Dinner Cánh Diều Vàng 2026 kết hợp quảng bá ẩm thực Cố đô Huế; Lễ trao giải Cánh Diều 2026 và các hoạt động quảng bá du lịch TP. Huế.

Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Hội Điện ảnh Việt Nam sau buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Hội Điện ảnh Việt Nam đối với TP. Huế trong việc đề xuất phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Giải thưởng Cánh Diều là một trong những giải thưởng nghề nghiệp uy tín của điện ảnh Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các văn nghệ sĩ, nhà làm phim có đóng góp nổi bật; đồng thời góp phần khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo UBND TP. Huế thống nhất về mặt chủ trương và cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026 tại Huế. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Điện ảnh Việt Nam trong quá trình khảo sát, xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm và các hoạt động chính; đồng thời hỗ trợ về hạ tầng, cơ sở vật chất, an ninh, truyền thông và các điều kiện cần thiết khác để sự kiện được tổ chức trang trọng, bản sắc, an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng bày tỏ mong muốn, thông qua Giải thưởng Cánh Diều năm 2026, Huế sẽ có thêm cơ hội kể những câu chuyện về di sản, văn hóa, con người, lối sống hiền hòa, mến khách và chiều sâu bản sắc của vùng đất Cố đô bằng ngôn ngữ điện ảnh.