Đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa trên nền tảng số

Ngày 27/5, Cục Điện ảnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và YouTube chính thức công bố chương trình hợp tác nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái nội dung số.

Cuộc thi tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại số

 MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống thu hút hàng triệu view, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Chương trình được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng số bằng tư duy hiện đại, ngôn ngữ trẻ trung và phương thức tiếp cận phù hợp thời đại công nghệ.

Triển khai từ tháng 6 đến đầu tháng 9/2026, chương trình bao gồm hai hoạt động chính: Đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia, kết hợp học lý thuyết cùng các chuyến đi thực địa trên quy mô toàn quốc; và tổ chức cuộc thi sáng tạo video mang tên “Chạm Việt Nam 2026”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tư duy đổi mới trong việc kết nối văn hóa với công nghệ và truyền thông hiện đại; qua đó góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, giàu bản sắc Việt Nam trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng sức mạnh mềm và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chương trình cũng đặt kỳ vọng hình thành đội ngũ những người trẻ có năng lực công nghệ, tư duy hiện đại, giàu hiểu biết, trách nhiệm và tình yêu đối với văn hóa dân tộc.

Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với YouTube cho thấy một sự đổi mới mạnh mẽ: Nhà nước không đứng ngoài dòng chảy của kinh tế nội dung số mà chủ động tham gia định hướng, hỗ trợ và đồng hành.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Bộ phận Hợp tác Chiến lược của YouTube tại Thái Lan và Việt Nam, cho biết, mục tiêu của chương trình là tiếp sức cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung mới của Việt Nam - những người có khả năng kết hợp chiều sâu lịch sử với các định dạng hiện đại và công cụ công nghệ mới, từ đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức ảnh hưởng lớn trên môi trường số.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông-Phát hành, Tạp chí Cộng sản nhìn nhận tiềm năng của hướng đi này là rất rõ ràng. Những video về văn hóa có thể trải rộng từ ứng xử hằng ngày, nét đẹp gia đình, công sở, cộng đồng cho tới các câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc.

Nếu được đầu tư công phu, kể bằng sự chân thành và sáng tạo, các sản phẩm ấy hoàn toàn có khả năng tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, từ đó lan tỏa vào đời sống thực, góp phần gia tăng “hàm lượng xanh” trong không gian số.

Nhưng ông cũng thẳng thắn cho rằng, để hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung văn hóa chất lượng cao một cách bền vững, cần một chiến lược phát triển nội dung số bài bản và dài hơi, chứ không thể chỉ dừng ở các cuộc thi hay đợt phát động mang tính thời điểm.

Muốn xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại số, cần có sự đầu tư trọng tâm cho lực lượng sáng tạo nội dung, từ kinh phí, chính sách hỗ trợ đến cơ chế tôn vinh và tạo động lực phát triển nghề nghiệp.

Lan tỏa ẩm thực Việt Nam trên đấu trường đầu bếp quốc tế

"Thai nghén" ý tưởng từ việc xây dựng "hộ chiếu" ẩm thực đặc sắc, Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã mang tới Global Chefs Challenge Finals 2026 một thực đơn thú vị, đưa thực khách khám phá Việt Nam qua những nguyên liệu chắt lọc, kỹ thuật nấu điêu luyện, mang trải nghiệm vừa đương đại, vừa thấm đẫm chiều sâu di sản.

Lan tỏa giá trị vịnh đẹp bằng chuỗi hoạt động đặc sắc

Trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ - Festival Huế 2026, chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” sẽ được tổ chức vào tháng 6 với chuỗi hoạt động đặc sắc. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá và lan tỏa giá trị của vịnh Lăng Cô mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, qua đó kích cầu du lịch.

Tuổi trẻ lan tỏa việc học và làm theo Bác

Trong những ngày tháng Năm hướng về Bác, tuổi trẻ TP. Huế triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như kể chuyện, vẽ tranh, diễn đàn và sinh hoạt chuyên đề nhằm lan tỏa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thiếu nhi.

Lan tỏa vai trò động lực của khoa học công nghệ

Ngày 18/5 hằng năm được xác định là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam theo quy định tại Điều 7 của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Năm 2026 là năm đầu triển khai các hoạt động hưởng ứng sau khi quy định này được luật hóa.

Việt Nam mong muốn Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm về nền tảng số PM Gati Shakti

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm cải cách chính sách.

