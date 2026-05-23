Đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa trên nền tảng số

MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống thu hút hàng triệu view, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng số bằng tư duy hiện đại, ngôn ngữ trẻ trung và phương thức tiếp cận phù hợp thời đại công nghệ.

Triển khai từ tháng 6 đến đầu tháng 9/2026, chương trình bao gồm hai hoạt động chính: Đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia, kết hợp học lý thuyết cùng các chuyến đi thực địa trên quy mô toàn quốc; và tổ chức cuộc thi sáng tạo video mang tên “Chạm Việt Nam 2026”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tư duy đổi mới trong việc kết nối văn hóa với công nghệ và truyền thông hiện đại; qua đó góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, giàu bản sắc Việt Nam trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng sức mạnh mềm và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chương trình cũng đặt kỳ vọng hình thành đội ngũ những người trẻ có năng lực công nghệ, tư duy hiện đại, giàu hiểu biết, trách nhiệm và tình yêu đối với văn hóa dân tộc.

Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với YouTube cho thấy một sự đổi mới mạnh mẽ: Nhà nước không đứng ngoài dòng chảy của kinh tế nội dung số mà chủ động tham gia định hướng, hỗ trợ và đồng hành.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Bộ phận Hợp tác Chiến lược của YouTube tại Thái Lan và Việt Nam, cho biết, mục tiêu của chương trình là tiếp sức cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung mới của Việt Nam - những người có khả năng kết hợp chiều sâu lịch sử với các định dạng hiện đại và công cụ công nghệ mới, từ đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức ảnh hưởng lớn trên môi trường số.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông-Phát hành, Tạp chí Cộng sản nhìn nhận tiềm năng của hướng đi này là rất rõ ràng. Những video về văn hóa có thể trải rộng từ ứng xử hằng ngày, nét đẹp gia đình, công sở, cộng đồng cho tới các câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc.

Nếu được đầu tư công phu, kể bằng sự chân thành và sáng tạo, các sản phẩm ấy hoàn toàn có khả năng tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, từ đó lan tỏa vào đời sống thực, góp phần gia tăng “hàm lượng xanh” trong không gian số.

Nhưng ông cũng thẳng thắn cho rằng, để hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung văn hóa chất lượng cao một cách bền vững, cần một chiến lược phát triển nội dung số bài bản và dài hơi, chứ không thể chỉ dừng ở các cuộc thi hay đợt phát động mang tính thời điểm.

Muốn xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại số, cần có sự đầu tư trọng tâm cho lực lượng sáng tạo nội dung, từ kinh phí, chính sách hỗ trợ đến cơ chế tôn vinh và tạo động lực phát triển nghề nghiệp.

