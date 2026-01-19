Tuần phim Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Tuần phim là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi nhân dịp hè; đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh có giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy những ước mơ đẹp cho thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và Nhân dân được triển khai theo hai hình thức gồm: Chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các Đội chiếu phim lưu động, FPT Play - nền tảng giải trí và truyền hình internet tại Việt Nam và Chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc Tuần phim.

Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh đã phối hợp với Công ty TNHH Sconnect Holdings khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" và "Wolfoo và cuộc đua tam giới". Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các Đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, để các em thiếu nhi được tiếp cận nguồn phim hoạt hình phong phú, Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) đồng hành hỗ trợ thêm một số bộ phim hoạt hình trên nền tảng của FPT Play như: "Thử một ngày làm mẹ", "Những chiếc hộp bí ẩn", "Ước mơ của Wolfoo", "Chiếc loa Lucy", "Wolfoo trong nhà hàng băng chuyền".

Ngoài các phim khai thác qua nền tảng số, Cục Điện ảnh tổ chức phổ biến trên phạm vi toàn quốc các bộ phim do Nhà nước đặt hàng gồm 15 phim hoạt hình của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (10 phút/phim): Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ, Series Hiệp sĩ Nghé Vàng (3 tập: Hiệp sĩ Nghé Vàng, Mái nhà ấm áp, Một chuyến du lịch), Series Chiến binh Mèo Mũi đỏ (3 tập: Chiến binh Mèo Mũi đỏ, Mũi đỏ say nắng, Ngôi nhà hạnh phúc), Series Chú Ốc sên bay (3 tập: Tia chớp nông nổi, Hành trình trở về, Kỳ nghỉ hè ý nghĩa) và phim truyện "Maika - cô bé đến từ hành tinh khác" (Công ty TNHH Bình Hạnh Đan sản xuất) nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục và chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi.

Đặc biệt, riêng tại tỉnh Quảng Ngãi - địa phương đăng cai tổ chức Lễ Khai mạc Tuần phim, ngoài các bộ phim phục vụ chung trong khuôn khổ Tuần phim, Ban Tổ chức trình chiếu thêm phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội" (Công ty Cổ phần CinePlus sản xuất) và phim truyện "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" (Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất) phục vụ Nhân dân và thiếu nhi tại địa phương.