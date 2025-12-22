Lan tỏa yêu thương qua chương trình âm nhạc “CUỐN”

Những tiết mục sôi động, hấp dẫn tại chương trình âm nhạc "CUỐN"

Câu lạc bộ Guitar Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế được thành lập ngày 4/11/2010, xuất phát từ niềm đam mê âm nhạc của những sinh viên khoác áo blouse trắng. Qua 15 năm hình thành và phát triển, CLB hiện có 79 thành viên, bao gồm sinh viên trong và ngoài trường. Từ một nhóm sinh hoạt nhỏ, CLB từng bước xây dựng được bản sắc riêng, trở thành không gian kết nối những người yêu guitar và nghệ thuật.

Chương trình âm nhạc “CUỐN” là một trong những hoạt động thường niên của CLB. Tính đến nay, CLB đã tổ chức được 19 chương trình âm nhạc, mỗi chương trình mang một màu sắc riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là kết nối cộng đồng và lan tỏa cảm xúc thông qua âm nhạc. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, CLB Guitar Trường Đại học Y Dược Huế còn duy trì truyền thống thiện nguyện ý nghĩa. Sau mỗi chương trình, một phần kinh phí thu được sẽ được trích để hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đây là hành động sẻ chia, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của những sinh viên y khoa trong hành trình học tập và rèn luyện.

Sau mỗi chương trình âm nhạc, một phần kinh phí thu được dành hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Thời gian tới, CLB đặt mục tiêu tiếp tục duy trì hai chương trình âm nhạc mỗi năm, đồng thời mở rộng quy mô tổ chức, hướng đến những không gian biểu diễn lớn hơn và đối tượng khán giả rộng hơn trong cộng đồng sinh viên Đại học Huế cũng như những người yêu âm nhạc trên địa bàn thành phố.