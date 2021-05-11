Lát vỉa hè đường Đào Tấn: Người dân mong có sự đồng bộ toàn tuyến

Việc lát vỉa hè trên đường Đào Tấn mới chỉ được thực hiện ở một số đoạn

Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế thông tin: Chỉnh trang vỉa hè đường Đào Tấn (đoạn đường Chế Lan Viên - Phan Bội Châu) chiều dài 175m, cả hai bên tuyến, rộng trung bình 6m, tổng diện tích khoảng 2100m2, lát gạch terrazzo, với tổng kinh phí đầu tư 1 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện nay, phần lát vỉa hè đoạn này đã cơ bản hoàn thành. Mặt vỉa hè đã được tháo dỡ lớp gạch cũ thay thế bằng gạch lát mới, tạo diện mạo khang trang, sạch sẽ hơn so với trước đây.

Chiều 20/1, có mặt tại công trường, phóng viên nhận thấy hoạt động thi công diễn ra khá thưa thớt. Chỉ còn một vài công nhân tiếp tục hoàn thiện các hạng mục nhỏ như xây dựng ô cây xanh và lát đá tại một số vị trí bó vỉa hè. Trao đổi với người dân sinh sống dọc đường Đào Tấn, đa số đều bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá tích cực đối với việc chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bó vỉa cũ, lát lại gạch vỉa hè mới đồng bộ với tuyến đường Đào Tấn nối dài là cần thiết, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, tạo thuận lợi cho người đi bộ và nâng chất lượng không gian sống.

Song điều khiến người dân băn khoăn là việc thi công hiện nay chưa đồng đều. Việc lát vỉa hè mới chỉ được thực hiện ở một số đoạn nhất định, trong khi các đoạn còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ, thiếu thống nhất trên toàn tuyến.

“Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương làm đẹp đường phố nhưng cũng mong các đơn vị triển khai thi công đồng loạt cả tuyến đường Đào Tấn. Làm từng đoạn như hiện nay nhìn chưa đẹp và cũng chưa thuận tiện trong việc đi lại”, một hộ dân sinh sống gần khu vực giao đường Đào Tấn - Phan Bội Châu chia sẻ.

Tuyến đường Đào Tấn nối dài có điểm đầu giao với đường Phan Bội Châu và điểm cuối giao với đường Điện Biên Phủ được đầu tư xây dựng theo đúng hướng tuyến quy hoạch. Tổng chiều dài tuyến khoảng 140m, với mặt cắt ngang 26m. Đây là tuyến đường có vai trò kết nối giao thông quan trọng trong ở khu vực trung tâm phường Thuận Hóa, đồng thời góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lân cận.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến đường Đào Tấn nối dài được đầu tư đồng bộ với kết cấu mặt đường bê tông nhựa; hệ thống vỉa hè lát gạch Terrazzo; xây dựng mới hệ thống thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng và trồng cây xanh trên toàn tuyến. Các hạng mục được thiết kế nhằm bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trong bối cảnh TP. Huế đang đẩy mạnh chỉnh trang hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường, trong đó có hệ thống vỉa hè, là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng kỳ vọng của người dân, nhiều ý kiến cho rằng, việc tổ chức thi công cần có lộ trình rõ ràng, bảo đảm tính đồng bộ, hạn chế kéo dài thời gian hoặc thi công rời rạc từng đoạn.

Trước thắc mắc này của người dân, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế cho biết, hiện Trung tâm đang đề xuất với thành phố và các đơn vị liên quan để tiếp tục đầu tư chỉnh trang vỉa hè đường Đào Tấn, đoạn từ đường Chế Lan Viên - Đặng Huy Trứ để tạo sự đồng bộ trên toàn tuyến.