Bóng đá trẻ Huế và tinh thần thiện nguyện

Các cầu thủ trẻ Huế trong những chuyến đi thiện nguyện

Các chương trình thiện nguyện “Cho đi là còn mãi”, “Trung thu yêu thương”, “Cùng em đến trường”… hiện đã trở thành những hoạt động thường niên của các cầu thủ trẻ. Bởi đối với các bạn, tham gia hoạt động thiện nguyện không chỉ là hành động ý nghĩa, mà còn là cách sống có trách nhiệm và biết sẻ chia hơn; tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được hình thành và lớn dần lên trong các cầu thủ trẻ.

“Cho đi là còn mãi” là chương trình thiện nguyện được các em tham gia trong những dịp Tết đến xuân về tại Phong Điền. Ở chương trình này, những phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) được các em trân trọng gửi trao đến các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây. Đó là những người cao tuổi, trẻ không may bị tật nguyền, mồ côi cha mẹ… Còn “Trung thu yêu thương” là hoạt động của các cầu thủ trẻ tại A Lưới, sẻ chia những tình cảm trong mùa trung thu cùng các em nhỏ khó khăn nơi đây thông qua 800 suất quà cho 800 em nhỏ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở (THCS).

Cùng với “Trung thu yêu thương”, chương trình “Cùng em đến trường” là hoạt động mới được các cầu thủ trẻ triển khai vào đầu tháng 9 năm nay. Những ngày chuẩn bị bước vào năm học mới 2025 - 2026, các cầu thủ trẻ của bóng đá Huế đã đến Trường THCS bán trú Long Quảng để trao những phần quà đến học sinh của trường. Trong lần thiện nguyện này, các bạn đã trao tặng 12 phần quà là đồng phục đến trường, sách vở, bánh kẹo cho 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô Trương Thị Hiệp Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Long Quảng chia sẻ: “Khoảng 85% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ đồng phục mới, sách vở đã giúp các em có thêm điều kiện đến trường, gia đình học sinh cũng giảm bớt mối lo”.

Sau những hành trình ý nghĩa này, cầu thủ Nguyễn Bá Đức (đội U19 Huế) tâm sự: “Mỗi chuyến thiện nguyện không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp chúng em trưởng thành hơn, trân trọng giá trị cuộc sống và biết sẻ chia. Từ đó, mỗi người càng phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống, trong học tập, rèn luyện chuyên môn để có thể cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng”.

Ông Lê Chí Nguyện, HLV trưởng đội U19 Huế chia sẻ: “Ban huấn luyện chúng tôi luôn quan niệm rằng, muốn thành công trước hết phải thành nhân. Ngoài cố gắng rèn luyện chuyên môn thật tốt, các em còn phải biết chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Và những chuyến đi thiện nguyện chính là cơ hội để các thành viên rèn luyện lòng nhân ái, hiểu hơn về tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hướng các em trở thành những con người có ích cho xã hội”.

Bóng đá trẻ của Huế những năm trở lại đây có nhiều chuyển biến tích cực. Việc hầu như năm nào cũng có đội bóng đá trẻ vào chơi ở vòng chung kết các giải trẻ quốc gia (2015, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025), nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập vào các đội tuyển trẻ Quốc gia là những tín hiệu vui, cũng như khẳng định về sự phát triển của bóng đá trẻ Cố đô thời gian qua. Và bên cạnh những bước tiến về chuyên môn, việc tham gia, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, hướng về cộng đồng đã và đang giúp các cầu thủ trẻ ngày càng vững chắc trên hành trình trưởng thành của mình.