  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/06/2026 17:41

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sông Hương và Những người bạn”

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), Tạp chí Sông Hương phối hợp với nhóm họa sĩ Những người bạn tổ chức Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sông Hương và Những người bạn” tại số 9 Phạm Hồng Thái.

Cuộc gặp gỡ đầu năm của mỹ thuật Cố đôPhát động cuộc thi bút ký “Sông Hương - ngày hội trùng dương” Tạp chí Sông Hương trao thưởng tác phẩm hay năm 2025Xây dựng Hội Nhà văn mang đậm bản sắc văn hóa HuếHội ngộ mỹ thuật Huế - Hà NộiCuộc thi truyện ngắn Sông Hương: Tôn vinh giá trị Huế, văn hóa Huế

 Triển lãm thu hút những người yêu nghệ thuật Cố đô

Triển lãm giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 32 tác phẩm của 27 họa sĩ thuộc nhóm "Sông Hương và những người bạn". Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu phong phú như sơn mài, sơn dầu, acrylic, khắc gỗ và chất liệu tổng hợp, phản ánh đa dạng đề tài, góc nhìn và phong cách sáng tạo của từng nghệ sĩ.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các họa sĩ đã mang đến những lát cắt sinh động về con người, cuộc sống, ký ức và cảnh sắc quê hương. Hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng, những thành quách trầm mặc của Huế cùng nhịp sống đương đại hiện lên với nhiều cung bậc cảm xúc, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính nhân văn và đậm bản sắc văn hóa.

Bên cạnh các tác phẩm mỹ thuật, Ban Tổ chức còn giới thiệu tác phẩm bút tích đặc biệt của các văn nghệ sĩ Huế và nhiều vùng miền trên cả nước trong những lần đến thăm Tạp chí Sông Hương. Đây là dấu ấn tinh thần quý giá, góp phần lưu giữ những tình cảm gắn bó giữa giới văn nghệ sĩ với ngôi nhà chung của văn học nghệ thuật Cố đô.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ 18 – 25/6 tại không gian nghệ thuật 9 Phạm Hồng Thái, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ cho những người yêu nghệ thuật.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
tạp chí sông Hươngtạp chísông HươngBáo chíBáo chí Cách mạngvăn nghệ sĩtriển lãmkỷ niệm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số”. Báo Huế ngày nay Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số
Kể chuyện báo chí bằng ngôn ngữ thiết kế

Chiếc màn hình máy tính vẫn sáng giữa đêm. Những khung ảnh liên tục được kéo thả, căn chỉnh. Dòng tít vừa đặt vào lại được thay thế bằng một phương án khác. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi vẫn chưa thực sự hài lòng. Đằng sau mỗi sản phẩm E-magazine xuất hiện trên Báo điện tử Huế ngày nay là những giờ tìm kiếm ý tưởng, những lần chỉnh sửa đến khuya và khát vọng kể một câu chuyện báo chí bằng ngôn ngữ thiết kế.

Kể chuyện báo chí bằng ngôn ngữ thiết kế
"Những cánh cửa di sản" Huế qua góc nhìn 45 họa sĩ

Chiều 14/6, tại điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), triển lãm “Những cánh cửa di sản Huế” khai mạc, giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản Cố đô. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và là điểm nhấn nghệ thuật thu hút đông đảo người yêu mỹ thuật, du khách và giới sáng tác.

Những cánh cửa di sản Huế qua góc nhìn 45 họa sĩ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top