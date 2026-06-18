Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sông Hương và Những người bạn”

Triển lãm thu hút những người yêu nghệ thuật Cố đô

Triển lãm giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 32 tác phẩm của 27 họa sĩ thuộc nhóm "Sông Hương và những người bạn". Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu phong phú như sơn mài, sơn dầu, acrylic, khắc gỗ và chất liệu tổng hợp, phản ánh đa dạng đề tài, góc nhìn và phong cách sáng tạo của từng nghệ sĩ.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các họa sĩ đã mang đến những lát cắt sinh động về con người, cuộc sống, ký ức và cảnh sắc quê hương. Hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng, những thành quách trầm mặc của Huế cùng nhịp sống đương đại hiện lên với nhiều cung bậc cảm xúc, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính nhân văn và đậm bản sắc văn hóa.

Bên cạnh các tác phẩm mỹ thuật, Ban Tổ chức còn giới thiệu tác phẩm bút tích đặc biệt của các văn nghệ sĩ Huế và nhiều vùng miền trên cả nước trong những lần đến thăm Tạp chí Sông Hương. Đây là dấu ấn tinh thần quý giá, góp phần lưu giữ những tình cảm gắn bó giữa giới văn nghệ sĩ với ngôi nhà chung của văn học nghệ thuật Cố đô.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ 18 – 25/6 tại không gian nghệ thuật 9 Phạm Hồng Thái, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ cho những người yêu nghệ thuật.