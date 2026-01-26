Tạp chí Sông Hương trao thưởng tác phẩm hay năm 2025

Tạp chí Sông Hương tặng thưởng các tác phẩm hay năm 2025

Năm 2025, Tạp chí Sông Hương đã xuất bản 16 số tạp chí bản in, gồm 12 số thường kỳ và 4 số đặc biệt. Nhiều chuyên đề lớn được xây dựng gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và thành phố Huế. Nội dung tạp chí tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều bài viết có giá trị về đô thị Huế, văn hóa di sản, văn học nghệ thuật, lịch sử báo chí, truyền thống cách mạng…được đăng tải, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Huế đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh ấn phẩm in, Trang thông tin điện tử Tạp chí Sông Hương duy trì hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng, cập nhật kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa - văn nghệ, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc trong thời đại số.

Trong năm qua, Tạp chí đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” với hơn 200 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Cuộc thi góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Huế. Ngoài ra, Tạp chí còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật như triển lãm mỹ thuật “Mừng Xuân Ất Tỵ - 2025”, tham gia hội thảo các tạp chí văn nghệ khu vực Bắc miền Trung với chủ đề “Tôn vinh giá trị văn hóa miền Trung - Vai trò tạp chí văn nghệ trong kỷ nguyên số”.

Năm 2026, Tạp chí Sông Hương tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức ấn phẩm, gắn sáng tác với đời sống thực tiễn. Tạp chí dự kiến xuất bản 16 số và phát động Cuộc thi bút ký với chủ đề “Sông Hương - Ngày hội trùng dương”, viết về quê hương, đất nước, di sản và con người Huế trong giai đoạn phát triển mới.