  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/08/2026 14:59

Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Hương phục vụ Giải Hue Sup Race 2026

HNN.VN - Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 8/8, giao thông đường thủy nội địa trên một đoạn sông Hương sẽ được hạn chế nhằm phục vụ tổ chức Giải Hue Sup Race 2026.

Tăng cường kiểm tra thuyền rồng sông Hương, bảo đảm an toàn du khách dịp lễGiao thông mở đường, kinh tế tăng tốcĐảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão

Trong thời gian diễn ra giải, phạm vi hạn chế giao thông từ khu vực thượng lưu cầu Bạch Hổ - Dã Viên đến hạ lưu cầu Trường Tiền. Ảnh: Đình Hoàng

Theo thông báo của Sở Xây dựng gửi các sở, ban, ngành và địa phương liên quan, trong thời gian diễn ra giải, phạm vi hạn chế giao thông thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hương, từ khu vực thượng lưu cầu Bạch Hổ - Dã Viên đến hạ lưu cầu Trường Tiền, TP. Huế.

Cụ thể, khu vực hạn chế có lý trình đường thủy nội địa khoảng từ km17 đến km19+500, thuộc bên bờ phải (bờ phía Nam) tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hương.

Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên sông và duy trì giao thông đường thủy thông suốt, thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng; chủ động tìm hiểu điều kiện luồng và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Các phương tiện tham gia giao thông đường thủy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian tổ chức Giải Hue Sup Race 2026.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Hạn chếlưu thông đường thủysông HươngTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế cảnh báo, trong khoảng thời gian từ 15 giờ 20 phút đến 18 giờ 20 phút chiều nay (23/7) một số phường, xã trên địa bàn TP. Huế có khả năng xảy ra dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
Chủ động từ sớm để hạn chế cháy, nổ

Không đợi xảy ra sự cố mới ứng phó, Công an TP. Huế đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong mùa nắng nóng.

Chủ động từ sớm để hạn chế cháy, nổ
Xây mới cầu Ông Thượng

Ngày 7/7, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục xây mới cầu Ông Thượng, phường Mỹ Thượng (TP. Huế) theo giấy phép do Sở Xây dựng cấp.

Xây mới cầu Ông Thượng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top