Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Hương phục vụ Giải Hue Sup Race 2026

Trong thời gian diễn ra giải, phạm vi hạn chế giao thông từ khu vực thượng lưu cầu Bạch Hổ - Dã Viên đến hạ lưu cầu Trường Tiền. Ảnh: Đình Hoàng

Theo thông báo của Sở Xây dựng gửi các sở, ban, ngành và địa phương liên quan, trong thời gian diễn ra giải, phạm vi hạn chế giao thông thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hương, từ khu vực thượng lưu cầu Bạch Hổ - Dã Viên đến hạ lưu cầu Trường Tiền, TP. Huế.

Cụ thể, khu vực hạn chế có lý trình đường thủy nội địa khoảng từ km17 đến km19+500, thuộc bên bờ phải (bờ phía Nam) tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hương.

Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên sông và duy trì giao thông đường thủy thông suốt, thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng; chủ động tìm hiểu điều kiện luồng và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Các phương tiện tham gia giao thông đường thủy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian tổ chức Giải Hue Sup Race 2026.