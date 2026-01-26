Phát động cuộc thi bút ký “Sông Hương - ngày hội trùng dương”

Các đại biểu tại lễ phát động cuộc thi

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được triển khai với mục đích khuyến khích các tác phẩm viết về đất nước và con người Việt Nam, trong đó ưu tiên những bài bút ký khắc họa chiều sâu văn hóa, lịch sử, truyền thống và nhịp sống đương đại của Huế, góp phần phản ánh công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương trong bối cảnh Huế cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong nước và nước ngoài, bao gồm cả kiều bào. Tác phẩm tham dự thuộc thể loại bút ký văn học, có độ dài từ 3.000 đến không quá 7.000 chữ, sáng tác trong năm 2026 và chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hay mạng xã hội.

Cuộc thi không tiếp nhận những tác phẩm mang tính trào phúng, phóng tác hoặc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Những bài viết đạt chất lượng sẽ được lựa chọn đăng tải trên Tạp chí Sông Hương và trang thông tin điện tử của tạp chí, đồng thời được trả nhuận bút theo quy định hiện hành.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 29/01/2026 đến hết ngày 30/11/2026, dự kiến tổng kết và trao giải vào quý I/2027.

Đây là hoạt động văn học nghệ thuật tạo thêm sân sáng tác cho đội ngũ nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ trên cả nước với kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh Huế, đồng thời phát hiện thêm những cây bút mới và tác phẩm có giá trị trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.