  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 02/09/2025 12:56

Trao trả điện thoại đánh rơi cho nữ sinh viên Nhật Bản

HNN.VN - Ngày 2/9, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Huế cho biết đã trao trả điện thoại di động bị đánh rơi cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên Trường Đại học Tsukuba hiện đang tham gia hội thảo tại Đại học Huế).

Tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Điểm tựa tin cậy của Nhân dânKịp thời vận động hiến máu cứu người dân gặp nạn

Đại diện Phòng An ninh Kinh tế trao trả lại điện thoại đánh rơi cho chị Mii Uchino

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 1/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường An Cựu), Tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được một điện thoại hiệu Iphone 14 Pro. Với tinh thần, trách nhiệm cao, Phòng An ninh Kinh tế đã nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino (hiện đang trú tại số 5 Lương Thế Vinh, phường Thuận Hóa) và tiến hành các thủ tục để trao trả.

Nhận lại điện thoại của mình, chị Mii Uchino vui mừng chia sẻ: “Tôi vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đã đánh rơi điện thoại, bởi trong đó có nhiều thông tin, tài liệu của cá nhân rất quan trọng. Thật may mắn, tôi được Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Huế liên hệ để nhận lại. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy hỗ trợ kịp thời của Công an TP. Huế. Việc làm này đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Huế, TP. Huế và lực lượng công an trong mắt bạn bè quốc tế”.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông antrao trảđiện thoạiđánh rơisinh viênnhật bản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tàu của ngành công nghiệp Huế

Chưa đầy một thập niên có mặt ở vùng đất đắc địa của TP. Huế, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor Huế) đã lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp sản xuất ô tô quy mô mang khát vọng vươn ra thế giới. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Cho Thavee (Thái Lan) vào cuối tháng 6 vừa qua là minh chứng rõ nét cho tiềm lực, tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp đầu tàu ngành công nghiệp cơ khí của TP. Huế.

Đầu tàu của ngành công nghiệp Huế
Huế - Nơi chứng kiến sự kiện lịch sử đặc biệt

Ngày 28/8/1945, Nhân dân tập trung mít-tinh ở sân vận động Huế để chào mừng phái đoàn Trung ương vào thông báo cuộc Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi trên phạm vi cả nước, và giới thiệu Ủy ban Dân tộc giải phóng là Chính phủ cách mạng lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Huế - Nơi chứng kiến sự kiện lịch sử đặc biệt
Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2/9

Ngày 1/9, Công an TP. Huế tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2 9
Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) thực hiện nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn diện mạo Huế xanh - sạch - sáng trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh
Đại học Huế, sự lựa chọn của sinh viên nhiều vùng miền

Đại học Huế (ĐHH) có môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng học tiện nghi; có mối quan hệ hợp tác toàn diện với các trường đại học, tổ chức quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với các chương trình trao đổi quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Đại học Huế, sự lựa chọn của sinh viên nhiều vùng miền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top