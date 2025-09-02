Trao trả điện thoại đánh rơi cho nữ sinh viên Nhật Bản

Đại diện Phòng An ninh Kinh tế trao trả lại điện thoại đánh rơi cho chị Mii Uchino

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 1/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường An Cựu), Tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được một điện thoại hiệu Iphone 14 Pro. Với tinh thần, trách nhiệm cao, Phòng An ninh Kinh tế đã nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino (hiện đang trú tại số 5 Lương Thế Vinh, phường Thuận Hóa) và tiến hành các thủ tục để trao trả.

Nhận lại điện thoại của mình, chị Mii Uchino vui mừng chia sẻ: “Tôi vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đã đánh rơi điện thoại, bởi trong đó có nhiều thông tin, tài liệu của cá nhân rất quan trọng. Thật may mắn, tôi được Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Huế liên hệ để nhận lại. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy hỗ trợ kịp thời của Công an TP. Huế. Việc làm này đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Huế, TP. Huế và lực lượng công an trong mắt bạn bè quốc tế”.