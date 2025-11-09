Sống không rác - sống bền vững

  • Huế ngày nay Online
HNN - Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu ngày càng trầm trọng, việc tìm kiếm những giải pháp cụ thể và khả thi để giảm thiểu tác động của con người lên môi trường đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Cuốn sách “Waste Not: Make a Big Difference by Throwing Away Less” (đã có bản tiếng Việt với tựa đề Sống không rác - thay đổi thế giới từ những điều nhỏ nhất) của Erin Rhoads không chỉ đơn thuần là một cuốn sách về bảo vệ môi trường, mà còn là một cuốn cẩm nang thực tiễn giúp mỗi cá nhân có thể thực hiện những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

 Cuốn sách “Sống không rác” với những bài học đơn giản

Erin Rhoads là một nhà hoạt động môi trường người Australia, nổi tiếng với blog “The Rogue Ginger” về lối sống bền vững và không lãng phí. Với hơn 300 trang nội dung chi tiết, cuốn sách Sống không rác là sự tổng hợp những kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu sâu sắc mà tác giả đã tích lũy trong hành trình chuyển đổi cuộc sống của mình.

Rhoads không tiếp cận vấn đề môi trường từ góc độ lý thuyết suông, mà xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân thật sự. Cô hiểu rằng việc thay đổi lối sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và mỗi người sẽ có hoàn cảnh, khả năng khác nhau. Vì vậy, cuốn sách được thiết kế như một “hướng dẫn từ từ”, cho phép độc giả tự điều chỉnh tốc độ thay đổi phù hợp với bản thân.

Ở những trang sách đầu tiên, tác giả giúp người đọc hiểu rõ về tác động của rác thải lên môi trường và sức khỏe con người. Rhoads không chỉ đơn thuần liệt kê những con số khô khan về ô nhiễm, mà còn giải thích một cách sinh động về cách thức nhựa và các chất thải khác ảnh hưởng đến hệ sinh thái và chuỗi thức ăn.

Và điều làm nên giá trị của cuốn sách chính là việc Rhoadscung cung cấp hàng trăm mẹo thực tế có thể áp dụng ngay lập tức để giảm rác. Từ việc thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần trong giỏ mua sắm, đến cách tự làm các dung dịch làm sạch không chứa hóa chất độc hại, từ việc sử dụng hủ thủy tinh thay cho túi nhựa, đến cách lập kế hoạch mua sắm để tránh lãng phí thức ăn, mỗi góc nhà bếp đều có thể được tối ưu hóa. Những hướng dẫn ấy đến cả trong gian bếp, đến phòng tắm, lẫn cả việc mua sắm. Hơn thế nữa, mọi việc không chỉ dừng lại ở không gian gia đình, mà tác giả còn hướng dẫn cách duy trì lối sống bền vững khi làm việc, du lịch, và thậm chí tham gia các hoạt động xã hội.

Với những ai quan tâm đến vấn đề môi trường, đến khái niệm kinh tế tuần hoàn, hẳn đã quen “3R” truyền thống (Reduce, Reuse, Recycle), Rhoads đã mở rộng thành “8R”: Rethink (Suy nghĩ lại), Redesign (Thiết kế lại), Refuse (Từ chối), Reduce (Giảm thiểu), Reuse (Tái sử dụng), Repair (Sửa chữa), Rot (Phân hủy), và cuối cùng mới là Recycle (Tái chế).

Điều thú vị là Rhoads đặc biệt nhấn mạnh rằng tái chế chỉ nên là phương án cuối cùng. Tác giả lập luận rằng: “Tái chế tuy tốt, nhưng nó không giải quyết được vấn đề cốt lõi - đó chính là mức tiêu thụ của chúng ta”. Quan điểm này đại diện cho một sự chuyển đổi tư duy quan trọng, từ việc xử lý hậu quả sang việc ngăn ngừa nguyên nhân.

Khác với nhiều sách về môi trường có xu hướng “cách mạng hóa” lối sống, Rhoads theo đuổi triết lý “tiến bộ dần dần”. Cô khuyên độc giả: “Hãy linh hoạt và mềm mại, cho phép sai lầm. Cho phép thời gian. Hàng tháng. Hàng năm. Đi theo tốc độ của riêng bạn; tìm ra cách nào hiệu quả với bạn”.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi mọi người đều có áp lực thời gian và nhiều ràng buộc khác nhau. Thay vì tạo thêm áp lực, Rhoads tạo điều kiện để mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất.

Huế đã có những Chủ nhật xanh rất ý nghĩa, rất giá trị. Nay đã đến lúc, Huế cần sang một chương mới: hướng đến lối sống bền vững, và cuốn sách này là một tài liệu tham khảo giá trị.

An Cơ (giới thiệu)
