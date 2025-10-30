  • Huế ngày nay Online
“Trạm sạc 0 đồng” giữa vùng lũ

HNN.VN - Trong những ngày lũ, Công an thành phố đã triển khai mô hình “Sạc điện thoại lưu động”, giúp người dân duy trì kết nối.

Công an phường Phú Bài chuẩn bị máy phát điện để triển khai mô hình “Sạc điện thoại lưu động” 

“Trong thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng là quan trọng nhất, nhưng giữ được liên lạc cũng là yếu tố then chốt để người dân yên tâm và để lực lượng chức năng nắm bắt, hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường chủ động mang nguồn điện đến tận nơi bà con cần, tuyệt đối không để người dân phải liều mình vượt lũ sạc điện thoại”, đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế từ những ngày đầu trong đợt mưa lũ này.

Ngay khi nhận được lệnh, công an các xã, phường vùng ngập đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Các đơn vị tận dụng máy phát điện sẵn có, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương huy động, vận động thêm máy phát điện từ người dân, cơ sở kinh doanh và hỗ trợ cấp dầu để các “trạm sạc 0 đồng” hoạt động liên tục.

Người dân phường Hương Trà tranh thủ sạc pin điện thoại do công an phường bố trí 

Bằng ca nô hoặc xe chuyên dụng, lực lượng công an mang máy phát đến từng khu dân cư bị cô lập, thông báo bằng loa pin cầm tay để người dân biết thời gian và địa điểm. Mỗi điểm sạc kéo dài khoảng một đến hai giờ, vừa đủ để các hộ sạc điện thoại giữ liên lạc cần thiết.

“Có hôm bà con liều mình vượt nước xiết để sạc điện thoại, rất nguy hiểm. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản người dân cần điện thì mình mang điện đến”, Trung tá Văn Đình Huy, Trưởng Công an phường Phú Bài chia sẻ.

Tại xã Dương Nỗ, bà Nguyễn Thị Tâm, 62 tuổi, xúc động kể: “Mấy hôm ni mất điện, điện thoại hết pin, lo không biết con cái ngoài phố ra răng. Nghe loa báo công an tới sạc pin nên mừng lắm, sạc được là yên tâm rồi”.

Hình ảnh những chiến sĩ công an áo ướt sũng, kiên trì ngồi bên máy phát, cẩn thận sạc từng chiếc điện thoại cho người dân khiến nhiều người không khỏi xúc động. Một cán bộ Công an phường Vỹ Dạ bộc bạch, nhìn bà con gọi được về cho người thân, có người chỉ kịp nói “mẹ vẫn bình an” cũng khiến chúng tôi thấy mọi vất vả đều được bù đắp. 

Mô hình “Sạc điện thoại lưu động” không chỉ giúp người dân duy trì liên lạc trong bão lũ, mà còn lan tỏa tinh thần tận tâm, gần dân của lực lượng Công an TP. Huế.

Minh Nguyên
