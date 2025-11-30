  • Huế ngày nay Online
Đọc "Người đi trong bão lũ", nghĩ về những danh xưng cao quý

HNN - Người đi trong bão lũ (Nhà Xuất bản Nông nghiệp 2023) là một tuyển tập các bài viết, phỏng vấn, trò chuyện và ghi chép phản ánh chân dung cũng như những đóng góp nổi bật của cố Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Huy Ngọ trong phòng, chống thiên tai.

Bìa sách "Người đi trong bão lũ"

 Bìa sách “Người đi trong bão lũ”

Cuốn sách dày hơn 200 trang, bố cục thành 3 phần rõ rệt, gồm: Tầm nhìn và tư duy về phòng, chống thiên tai; Người đi trong bão lũ; Bộ trưởng của nông dân.

Tầm nhìn và tư duy chiến lược về phòng, chống thiên tai là sự tổng kết kinh nghiệm quý báu từ hàng chục năm qua, đặc biệt dưới thời ông Lê Huy Ngọ làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương (1997 - 2007). Bên cạnh nguyên tắc “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) được nhấn mạnh, là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng, cũng như bài học rút từ các trận bão lũ lịch sử, như bão Linda (1997), lũ miền Trung (1999), bão số 6 (1989) ở Thanh Hóa hay lũ năm 2000 tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, Người đi trong bão lũ” bao gồm các bài viết kể lại những chuyến đi thực địa của cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ - từ Vĩnh Phúc (năm 1971), Thanh Hóa, đến miền Trung, Nam Bộ. Ở đâu, ông cũng là người có mặt đầu tiên tại vùng rốn lũ, chỉ đạo di dời dân, hỗ trợ khắc phục hậu quả và chia sẻ trước những mất mát của đồng bào.

Cuối cùng, Bộ trưởng của nông dân khắc họa hình ảnh ông Lê Huy Ngọ, một lãnh đạo gần dân, được gọi thân mật là “Bộ trưởng nông dân” hoặc “Bộ trưởng lụt bão”. Đặc biệt, hơn một phần ba nội dung là các bài viết sau khi ông nghỉ hưu, thể hiện sự trăn trở lâu dài với phát triển nông thôn mới, đánh giá hiệu quả dựa trên “sự hài lòng của người dân” và lời khuyên cho thế hệ sau.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo ven biển tỉnh Thanh Hóa, cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ hiểu rõ sức tàn phá khủng khiếp, khốc liệt của bão lũ. Trong 10 năm công tác tại Bộ NN&PTNT với cương vị là Bộ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, ông đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả 67 trận thiên tai khác nhau ở hầu khắp các vùng, miền của Tổ quốc.

Người đi trong bão lũ cũng đưa ta trở lại thời điểm 1999 khi suốt cả tuần lễ, từ Quảng Trị đến Bình Định, đặc biệt là Huế, chìm trong biển nước, người dân cả nước vẫn thấy ông Ngọ tiến về phía trước, bình tĩnh nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra đối sách và quyết định thấu đáo. Ta như hiểu và càng thấm thía hơn vì sao người dân Huế trong cơn lũ lịch sử lại reo lên khi thấy ông cùng đoàn công tác “mặc áo phao, đi ca nô của bộ đội biên phòng vượt sóng đến kiểm tra và đôn đốc các nơi, giúp đỡ bà con bị nạn và bàn cách giải quyết hậu quả”. Lúc nào cũng thôi thúc, trăn trở vì dân, vì nước,  danh xưng “Người đi trong bão lũ” là vậy!

Đọc Người đi trong bão lũ giữa những ngày cuối năm 2025, khi Huế và cả miền Trung, đặc biệt là miền Nam Trung Bộ, đang oằn mình giữa những cơn lũ tàn khốc, tôi có ấn tượng sâu sắc về sự gần gũi, giản dị hết mực trong cuộc sống thường nhật nhưng quyết liệt, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không ngại khó và ngại khổ, đặc biệt là tầm nhìn và tư duy về phòng, chống thiên tai của người “Bộ trưởng nông dân”, “Bộ trưởng bão lụt” Lê Huy Ngọ.

Kỷ nguyên vươn mình của đất nước đang rất cần những “chính khách” như ông để vượt khó và phát triển.

Thu Huế (giới thiệu)
