Dùng điện thoại đánh bạc qua mạng: Lãnh án 9 tháng tù

HNN.VN - Ngày 26/11, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Lê Nhật Quang (SN 1992, trú tại TP. Huế).

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2023, qua mạng xã hội, Quang biết đến trang web cá cược “W88” (w88vision.com) hoạt động theo hình thức “thế chấp” nên đăng ký tài khoản để đánh bạc. Bị cáo sử dụng email, số điện thoại cá nhân để lập tài khoản “quangthedark”, liên kết với một tài khoản ngân hàng nhằm nạp - rút tiền phục vụ cá cược.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, Quang dễ dàng truy cập vào các trận bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền... và đặt cược theo từng điểm, với mỗi điểm tương ứng 1.000 đồng.

Kết quả trích xuất dữ liệu từ điện thoại cho thấy, từ 1/5-5/6/2025, Quang thực hiện 324 lượt cược, tổng số điểm 224.456, tương ứng hơn 224,4 triệu đồng; tiền thắng cược 94,9 triệu đồng; tiền thua cược 104,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, có 3 lần cá cược với tang số trên 5 triệu đồng, tổng cộng hơn 23,6 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định: hành vi của Quang là nguy hiểm, góp phần làm gia tăng tệ nạn đánh bạc qua mạng, một hình thức biến tướng khó kiểm soát, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Vì vậy, tuyên phạt bị cáo Phan Lê Nhật Quang 9 tháng tù.

THÁI SƠN
