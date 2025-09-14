Gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương

Chương trình nghệ thuật tại Chợ quê Ngày hội 2025

Ngay sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuối tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên tại Công viên Trung tâm phường Phú Bài (1141 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài) đã diễn ra đêm nhạc cộng đồng.

Với chủ đề “Linh thiêng Việt Nam”, chương trình mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng, cùng hướng về cội nguồn, tri ân quá khứ để viết tiếp câu chuyện tương lai. Chương trình âm nhạc còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng giúp người dân thư giãn, giải trí sau giờ lao động, học tập, công tác, khuyến khích các hoạt động nghệ thuật, văn hóa dân gian, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, góp phần hình thành thói quen tham gia sinh hoạt cộng đồng văn minh, lành mạnh vào buổi tối; làm sống động không gian đô thị về đêm, xây dựng hình ảnh phường Phú Bài thân thiện, năng động.

Đêm nhạc diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ và hàng trăm người dân trên địa bàn phường đến thưởng thức. Đây còn là dịp để quảng bá, giới hiệu về văn hóa, con người và vùng đất Phú Bài. Anh Ngô Thanh Nam ở phường Phú Bài chia sẻ, anh cũng như nhiều người dân địa phương đam mê âm nhạc nên khi nghe vào dịp cuối tuần phường tổ chức đêm ca nhạc trữ tình, cách mạng… thật sự làm anh thích thú và xúc động. Mong rằng, đêm nhạc cuối tuần được duy trì để phục vụ cho người dân và cả thu hút du khách đến với phường Phú Bài.

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài thông tin, ngoài chương trình nghệ thuật, ca nhạc vào những đêm cuối tuần, phường đang tổ chức rà soát các sản phẩm, dịch vụ, văn hóa và di tích lịch sử đặc thù của địa phương để tổ chức cho du khách tham quan, trải nghiệm. Ở Phú Bài sẽ tổ chức du lịch khám phá, trải nghiệm di tích Chiến khu Dương Hòa... gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc mới của mỗi địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy trao đổi, ngoài tổ chức đêm âm nhạc, chính quyền địa phương đang khai thác tiềm năng các điểm di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là Cầu ngói Thanh Toàn. Các ban ngành vận động người dân tham gia các đêm âm nhạc, kết hợp hỗ trợ tổ chức các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí, trải nghiệm nghề truyền thống… để phục vụ nhu cầu du khách. Vào dịp cuối tuần, tại khu du lịch Cầu ngói Thanh Toàn thu hút hàng ngàn lượt du khách.

Bên cạnh bài chòi Thủy Thanh (phường Thanh Thủy) - một phần của bài chòi Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới, trên địa bàn các phường còn có hàng chục di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Du khách và người dân đến với các địa phương sẽ được tìm hiểu, khám phá các điểm di tích có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh. Đây là nguồn di sản đã và đang được các phường đầu tư hàng trăm tỷ đồng để bảo tồn và phát huy nhằm tiếp nối mạch nguồn văn hóa, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các di tích xuống cấp, vừa được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp như di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Lùm Chánh Đông, đình Hòa Phong, chỉnh trang khuôn viên di tích Cầu ngói Thanh Toàn, cụm di tích đình và chùa Thủy Dương…

Phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, những năm gần đây, thị xã Hương Thủy (cũ) đã khai thác, đưa vào các hoạt động du lịch, trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách và người dân bản địa. Nhiều lễ hội như Chợ quê Ngày hội, Cầu ngói Thanh Toàn, đua trải và có gần 40 lễ hội, hoạt động du lịch được khai khác.

Học sinh được các địa phương, nhà trường tạo điều kiện tham quan, khám phá và tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa để trau dồi kiến thức, góp phần gìn giữ, kế thừa nét đẹp, giá trị lịch sử, văn hóa mà các thế hệ lưu truyền. Đáng kể đến là Chiến khu Dương Hòa, đền thờ 27 liệt sĩ Ấp Tư - Mỹ Thủy, Cầu ngói Thanh Toàn...

Ngoài các thiết chế văn hóa - thể thao ở trung tâm phường, tại các địa phương còn có hơn 120 thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao truyền thống, kết hợp nét đẹp văn hóa mới hình thành, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.