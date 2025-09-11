Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Trùng tu di tích - Đúng và đẹp

“Tính đến nay, gần 200 công trình và hạng mục thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế đã được bảo tồn, trùng tu và tu bổ, với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Công tác này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Công ước Di sản Thế giới 1972, các hướng dẫn của UNESCO và Luật Di sản văn hóa Việt Nam, bảo đảm tính chân thực, toàn vẹn và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt miền Trung…”. Những thông tin trên đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua của ông Lazare Eloundou, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO.