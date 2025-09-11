Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

|
| Đình Thái Khê, xã Kiều Phú (Hà Nội) vừa được xếp hạng di tích quốc gia.
Cụ thể, 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng lần này gồm:
1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nội - Chùa Phúc Khánh, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình.
2. Quần thể di tích – danh lam thắng cảnh Lạt Sơn, gồm: Đền thờ nữ tướng Lê Chân, Núi Giát Dâu, Đồi Bụt, Dấu tích chùa Thánh Chân, Động Tiên Chúa, Hang Diêm, Hang Bể Trên, phường Lý Thường Kiệt, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.
3. Di tích khảo cổ Hang Ngườm Sâu, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn.
4. Di tích lịch sử Khu vực Cầu Kinh – nơi ghi dấu chiến công của quân và dân vùng Hạ Cần Giuộc năm 1967, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.
5. Di tích lịch sử Sóc Bom Bo, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai.
6. Di tích lịch sử Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.
7. Di tích lịch sử Địa điểm Trạm phẫu thuật tiền phương, phường Phong Thái, thành phố Huế.
8. Di tích lịch sử Lăng mộ Đặng Văn Hòa, phường Phong Thái, thành phố Huế.
9. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên.
10. Danh lam thắng cảnh Hang C7, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.
11. Danh lam thắng cảnh Hang C8, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.
12. Danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
13. Di tích lịch sử Đình Thái Khê, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội.
14. Di tích lịch sử Đền Song Trung và Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.
15. Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại – nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9 năm 1972), xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
Theo các Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.