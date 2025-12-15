Văn hóa trà Huế

Chuyên gia thực hiện pha chế trà tại Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025. Ảnh: Hữu Phúc

Không phải ngẫu nhiên khi một liên hoan trà quốc tế lại được tổ chức tại Huế. Không phải là thủ phủ trà của Việt Nam với những đặc sản trà ngon nức tiếng như Thái Nguyên (ở phía bắc) hay Đà Lạt (ở phía nam), nhưng vùng đất từng là kinh đô một thuở của đất Việt lại làm nức lòng bao người với những câu chuyện về trà. Thời nhà Nguyễn, ở Huế có trà Cung đình. Người xưa kể rằng, để pha trà cho vua, vào buổi chiều tối, thị nữ trong cung chèo thuyền ra hồ Tịnh Tâm, cho trà vào giữa những búp sen, sáng sớm hôm sau lại chèo thuyền ra hồ sen lấy trà ướp hương sen pha dâng lên vua.

Cũng như bao loại hình nghệ thuật và thưởng ngoạn, có loại hình cung đình thì đối xứng cũng có dân gian, và đó là đặc thù của một vùng đất như Huế, từng là kinh đô một thuở. Xưa nay ở Huế, quán bán đồ ăn, thậm chí là cơm hến gánh, bao giờ cũng thường kèm theo ấm trà xanh cho khách. Ở Huế, người ta thường bắt đầu một ngày mới bằng một ấm trà nóng và trà Huế không cần đắt, chỉ là vài lá chè xanh hái ở đồi, pha trong ấm đất nung. Hương trà hòa cùng sương sớm, tiếng chim đầu ngày, là đủ để lòng người nhẹ nhõm.

Công bằng mà nói, người Huế cũng đầy tự hào với chè Truồi nổi tiếng. Ở Huế, những người “sành uống” thường đi chợ sớm, kiếm cho mình những bó chè Truồi tươi xanh để thưởng thức. Chè Truồi có lá nhỏ, vàng, dày và giòn, bẻ nghe tiếng gãy rụm... Nước chè Truồi trong xanh, không đắng chát. Khi uống xong có vị ngọt hậu nơi cổ họng, khiến ai được thưởng thức qua cũng phải lưu luyến. Khi nấu không nên thêm gừng vì dễ mất đi hương vị vốn có của chè.

Còn tôi, từ nhiều năm nay, vẫn thường có cuộc hẹn với ông thầy giáo già thân thương của mình tại Trà Đình Vũ Di, một quán trà nằm ở khu du lịch Thiên An, nơi được mệnh danh là “Đà Lạt của xứ Huế”. Trà Đình Vũ Di hội tụ nhiều trà ngon thượng hạng từ khắp nơi. Tuy nhiên, điều mà Trà Đình Vũ Di níu bước thầy trò tôi cũng như lữ hành là ở các tinh thần trà Huế được gói gọn trong 6 chữ: “Trà quý, nhân quý, tình quý”. Trà ở đây không uống vội, không uống nhiều, mà uống để cảm, để nghe, để ngẫm. Trà Đình Vũ Di cũng hội đủ “thiên - địa - nhân - hòa” (thời tiết, nguồn trà, người pha, không gian và tâm thế người uống) để có được một chén trà ngon.

Đã có ý kiến, rằng văn hóa trà Huế là một đỉnh cao của nghệ thuật thưởng trà Việt Nam. Nếu trà Hà Nội mộc mạc, trà Sài Gòn phóng khoáng, thì trà Huế là sự tinh tế, cầu kỳ, quý phái và mang đậm chất cung đình, thiền vị, thơ ca. Tôi nghĩ, Liên hoan Trà Quốc tế 2025 tại cung Trường Sanh - Đại Nội, nơi mỗi câu chuyện trà được kể lại đầy cảm hứng, trẻ trung và sống động, cũng là dịp để tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa trà Huế, là vậy.