Lồng ghép các chính sách để giảm nghèo hiệu quả

Phát triển làng nghề bún Vân Cù, động lực cho công tác giảm nghèo ở địa phương

Đa dạng phương án hỗ trợ

Đưa chúng tôi tham quan làng nghề bún Vân Cù, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà, ông Mai Văn Xuân thông tin, sau khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, làng bún Vân Cù càng khẳng định được thương hiệu. Nhờ đó, các hộ dân đã chủ động đầu tư máy móc, trang thiết bị vào sản xuất bún như: máy ép bún bán thủ công, máy đánh bột, máy làm gạo… để nâng cao năng suất, cung ứng ra thị trường. Mỗi ngày các lò bún ở đây cung cấp cho thị trường hàng chục tấn bún các loại. Hộ ít thì sản xuất khoảng 1 - 2 tạ, hộ nhiều 3 - 4 tạ/ngày. Thị trường tiêu thụ khắp thành phố Huế và các tỉnh, thành lân cận. Nhờ vậy, doanh thu năm 2025 của làng nghề đạt gần 110 tỷ đồng...

Điển hình là cơ sở sản xuất bún của anh Nguyễn Sanh Minh - hộ sản xuất có quy mô lớn nhất ở làng nghề bún Vân Cù. Nhiều năm nay anh đã áp dụng phương thức sản xuất bằng máy liên hoàn, mỗi ngày cung cấp cho thị trường 5 - 6 tạ bún tươi. Cơ sở của anh cũng giải quyết việc làm cho 4 - 5 lao động có thu nhập ổn định. “Được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay sản xuất và quảng bá giới thiệu sản phẩm, gia đình tôi mạnh dạn mở rộng sản xuất, đem lại doanh thu mỗi tháng 150 triệu đồng...” - anh Nguyễn Sanh Minh phấn khởi.

Hiện nay, ở tổ dân phố Vân Cù có gần 50% số hộ trực tiếp làm nghề sản xuất bún, số hộ còn lại làm dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu, cung ứng bún ra khắp thị trường. Mỗi ngày, các lò bún ở đây cung cấp cho thị trường gần 30 tấn bún các loại, chưa kể các dịp lễ, tết tăng gấp đôi công suất. Nhờ đó, các hộ làm dịch vụ cho làng nghề đã nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Trong khi đó, ở xã Bình Điền, sau sáp nhập đơn vị hành chính, khó khăn lớn nhất của xã là tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Trong đó, đa số hộ nghèo và cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Để tạo động lực cho các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ngoài phát huy sản phẩm các làng nghề truyền thống, các ban, ngành xã Bình Điền đã xây dựng phương án thoát nghèo cụ thể, chủ động trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, góp phần giảm nhanh hộ nghèo trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hiết, đồng bào dân tộc Pa Hy ở thôn 1 bày tỏ: Xã cấp cho tôi 2 con bò để tạo sinh kế, rất hợp với điều kiện lao động của gia đình. Hiện nay, gia đình tôi tiếp tục được đưa vào danh sách hỗ trợ phát triển trồng trọt, tạo thêm nguồn thu nhập nhằm giúp gia đình thoát nghèo bền vững.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm

Thực tế cho thấy, trong thực hiện công tác giảm nghèo, các địa phương như Bình Điền, Kim Trà đã lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tạo cơ chế chính sách để Nhân dân và Nhà nước cùng đầu tư hướng đến cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tập trung, không dàn trải.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền, ông Trần Đăng Quang cho biết: Xã tập trung vào công tác tuyên truyền, thông tin để người dân tiếp cận được các chính sách, nguồn vốn, qua đó có phương án giảm nghèo phù hợp. Các ngành, đoàn thể của xã cũng được phân công hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư các mô hình trồng cây ăn quả đặc sản như bưởi da xanh, trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm nhanh từ 3,4% năm 2023, xuống chỉ còn 1,13% tại thời điểm hiện nay.

Chương trình hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Điền được đánh giá đạt hiệu quả cao trong hoạt động giảm nghèo của địa phương. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có nguồn sinh kế ổn định. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương còn quan tâm tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, giới thiệu việc làm, cho vay vốn ưu đãi, bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo, góp phần không để xảy ra tình trạng tái nghèo.

Riêng ở phường Kim Trà, cấp ủy chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực phổ biến cho bà con nắm rõ chính sách hỗ trợ để chọn đối tượng hưởng lợi theo đúng địa chỉ giảm nghèo, xác định rõ những thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác giảm nghèo. Mỗi ban ngành, đoàn thể được giao phụ trách một số hộ nghèo cụ thể. Trên cơ sở đó có phương án xem xét hỗ trợ những mặt còn thiếu hụt để đảm bảo tiêu chí thoát nghèo. Ông Mai Văn Xuân cho biết thêm, từ 277 hộ nghèo (3,48%) và 336 hộ cận nghèo (4,23%) vào năm 2021, đến giữa năm 2025, phường Kim Trà đã phấn đấu đưa con số này giảm xuống còn 96 hộ nghèo (1,14%) và 178 hộ cận nghèo (2,11%). Mục tiêu đến cuối năm 2025 là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.