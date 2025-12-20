Đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế

Một phiên giao ban của Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang và chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, tại địa bàn

Nguồn vốn kịp thời đến với người dân

Xuất phát từ trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang, chiếc xe chở ông Hoàng Minh Tứ, Giám đốc và ông Nguyễn Mạnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang cùng nhiều cán bộ đơn vị xuyên màn mưa về xã Phú Vang và Phú Hồ, là những địa bàn thấp trũng, bị ngập nặng trong lũ lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua để thăm hỏi, động viên, kiểm tra các mô hình sản xuất kinh doanh.

Gia đình bà Nguyễn Thị Như Ý (thôn Phường Tư, xã Phú Vang) làm nghề nuôi trồng thủy sản, hiện có 4 hồ nuôi xen ghép các loại cua, tôm, cá với tổng diện tích hơn 20.000m2. Các trận lụt kéo dài vừa qua đã làm vỡ hồ, cá trôi, chết gây thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Dù vậy, bà Ý không quá lo lắng bởi đã được NHCSXH Phú Vang cho vay 100 triệu đồng để khôi phục sản xuất.

“Sau khi được giải ngân số tiền trên, gia đình tôi đã đặt mua bờ lô, đúc trụ xi măng, mua vật liệu chuẩn bị tôn tạo, xây dựng lại hồ chắc chắn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thuê xe múc, vệ sinh hồ để nuôi trồng vụ mới” - bà Ý nói.

Tại các cơ sở may mặc do bà La Thị Hà Phương, bà Đặng Thị Thanh Hà (thôn Phương Tư) làm chủ, vọng ra âm thanh miệt mài từ những chiếc máy may, máy vắt sổ. Khoản vay từ NHCSXH Phú Vang, các cơ sở này đã sử dụng để sửa chữa, mua máy móc. Những hộ chăn nuôi gà vịt số lượng lớn, cũng đã sử dụng khoản tiền vay để mua giống, thức ăn, khôi phục sản xuất.

Tại xã Phú Hồ, chúng tôi thấy những nụ cười phấn chấn khi người dân kể về những khó khăn đang nhanh chóng được khắc phục, bởi nguồn vốn đến kịp thời. Bà Phan Thị Kê (thôn Lưỡng Vinh Khê) kể: Gia đình bà sinh sống bằng nghề nông và làm nấm rơm. Có 6 nhà nấm thì mưa gió làm xiêu, hư hỏng 3 cái. Bên cạnh đó, 200 bánh rơm và nguồn rơm dự trữ bị ngâm nước lâu ngày cũng hư hỏng...

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Tổ trưởng Tổ vay vốn & tiết kiệm thôn Vĩnh Lương Khê cho biết: Những hộ vay bị thiệt hại trong lũ lụt đợt vừa qua đều được NHCSXH Phú Vang kịp thời giải ngân vốn để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Trong đó, những hộ vay làm nấm rơm đa số đều sử dụng vốn vay để làm nhà nấm bằng sắt, hướng tới lợi ích lâu dài, phát triển kinh tế ổn định và hiệu quả.

“Đối với những trường hợp kinh doanh hàng ăn, cà phê, cơ sở may mặc, với số vốn được cho vay từ 90 - 100 triệu đồng. Hiện các hộ vay đã sử dụng để sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng. Ai nấy đều phấn khởi, vui mừng vì có thêm điều kiện để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn” - bà Chi khẳng định.

Phát huy hiệu quả

Theo ông Hoàng Minh Tứ, sau các trận lũ lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, Phòng Giao dịch NHCSXH Phú Vang được NHCSXH thành phố ưu tiên bổ sung 35 tỷ đồng phục vụ sản xuất. Đơn vị lập tức triển khai đến 3 xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Vinh; trong đó, tập trung các địa bàn ngập lụt nặng của xã Phú Lương và Phú Vang.

Trên tinh thần để người dân kịp thời có nguồn vốn khắc phục hậu quả bão lụt, đầu tư trang thiết bị, máy móc, con, cây giống nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, ngoài những phiên giao dịch thường kỳ, đơn vị đã mở thêm nhiều phiên giao dịch bổ sung. Cán bộ đơn vị không quản thời gian, thứ Bảy, Chủ nhật, ngoài giờ, sẵn sàng có mặt tại địa bàn, thực hiện giao dịch để bà con sớm nhận được nguồn vốn. Nhờ thế, cuối tháng 11, đơn vị đã giải ngân hết toàn bộ 35 tỷ đồng.

Nguồn vốn đến tay dân kịp thời, được các hộ vay sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, đó là “tôn chỉ” và thành công của NHCSXH Phú Vang trong quá trình đồng hành cùng địa phương và người dân giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2025, Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang đã hỗ trợ hơn 3.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi, với doanh số cho vay ước đạt 200 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

Vốn vay đã giúp 11 lượt hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo và 433 hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Đặc biệt, chương trình cho vay tạo việc làm đã thu hút và giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đồng thời hỗ trợ chi phí cho 61 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

“Trong lĩnh vực giáo dục, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ 74 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; 4 học sinh sinh viên được vay vốn chương trình STEM. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 4.000 công trình được xây dựng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6 nhà ở xã hội, giúp 2 trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh” - ông Nguyễn Mạnh Thanh Quang chia sẻ.