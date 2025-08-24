Đi quanh vùng Huế, không khó để bắt gặp những làng nón trứ danh, như: Dạ Lê, Phú Cam, Tây Hồ, Vân Thê… Mỗi làng có nét riêng, nhưng lại đều có chung một sức sống bền bỉ, âm thầm lan tỏa. Đó cũng là lý do để giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, chiếc nón lá vẫn hiện hữu một cách gần gũi. Và với mỗi mẹ, mỗi chị, em làm công việc chằm nón, họ như những người nghệ sĩ thầm lặng để giữ nghề và giữ cả hồn quê.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh về nghề nón lá Vân Thê (phường Thanh Thủy) - làng nghề đã được công nhận là Nghề truyền thống. Cùng với những hình ảnh gửi về, tác giả Bảo Châu chia sẻ: Trong rất nhiều khung hình đẹp, em ấn tượng nhất hình ảnh của bà nội và cô cháu gái bên chiếc nón lá đang lên khung. Em gái nhỏ vừa học vừa làm nhưng rất thạo nghề. Đó là cả một câu chuyện trao truyền nhẹ nhàng mà sâu sắc vô cùng.

Dịu dàng

Chuẩn bị lá nón

Tỉ mỉ

Bà và cháu

Vẽ cờ Tổ quốc lên nón lá