  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Nón lá Vân Thê

ClockThứ Bảy, 13/09/2025 11:35
HNN - Cùng với sông Hương - núi Ngự, chiếc nón lá - tà áo dài tím của người phụ nữ Huế cũng là một bộ đôi biểu tượng văn hóa gắn bó sâu sắc với người dân Cố đô. Và nhà thơ Bùi Giáng từng “say tình”: Chiếc nón bài thơ/ Đưa em về phố Huế/ Nắng xuyên qua vành nón/ Thấy cả hồn xứ sở trong thơ... (Đưa em về phố)

Em vào lớp mộtSạch, xanh dòng Phổ Lợi

Đi quanh vùng Huế, không khó để bắt gặp những làng nón trứ danh, như: Dạ Lê, Phú Cam, Tây Hồ, Vân Thê… Mỗi làng có nét riêng, nhưng lại đều có chung một sức sống bền bỉ, âm thầm lan tỏa. Đó cũng là lý do để giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, chiếc nón lá vẫn hiện hữu một cách gần gũi. Và với mỗi mẹ, mỗi chị, em làm công việc chằm nón, họ như những người nghệ sĩ thầm lặng để giữ nghề và giữ cả hồn quê.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh về nghề nón lá Vân Thê (phường Thanh Thủy) - làng nghề đã được công nhận là Nghề truyền thống. Cùng với những hình ảnh gửi về, tác giả Bảo Châu chia sẻ: Trong rất nhiều khung hình đẹp, em ấn tượng nhất hình ảnh của bà nội và cô cháu gái bên chiếc nón lá đang lên khung. Em gái nhỏ vừa học vừa làm nhưng rất thạo nghề. Đó là cả một câu chuyện trao truyền nhẹ nhàng mà sâu sắc vô cùng.

 Dịu dàng
Chuẩn bị lá nón 
Tỉ mỉ 
Bà và cháu 
Vẽ cờ Tổ quốc lên nón lá 
 Nghề chằm nón “bước ra” khỏi lũy tre làng

 Từ khóa: nón láVân Thênón Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Múa” cọ trên nón lá

Dù chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo hội họa nào, chị Phạm Thị Tường Vi (sinh năm 1992, ngụ 37/7 Ưng Bình, phường Vỹ Dạ) vẫn thành thạo “múa” cọ trên nón lá. Từ đôi tay khéo léo và niềm đam mê với sắc màu, những phong cảnh quen thuộc của quê hương lần lượt hiện lên sinh động, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của từng chiếc nón.

“Múa” cọ trên nón lá
Làng nghề làm nón lá ở Thanh Tân

Hình thành từ lâu nhưng sau bao thăng trầm, nghề làm nón (chằm nón)ở làng Thanh Tân (xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền) hiện vẫn lưu giữ được nét đẹp truyền thống và tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Làng nghề làm nón lá ở Thanh Tân
Giữ hồn quê qua nón lá

Tôi vẫn thích ngắm nhìn bàn tay tài hoa của họa sĩ sinh năm 1992, Phan Quang Nhật ở phường Thủy Biều (TP. Huế) mỗi khi đến đây trải nghiệm. Anh có "biệt tài" vẽ nhiều bức tranh phong cảnh trên nón lá giống nhau như một.

Giữ hồn quê qua nón lá
Hồi sinh nón lá từ du lịch cộng đồng

Trong các sản phẩm nghề truyền thống, nón lá trở thành đặc sản văn hóa của du khách khi đến Huế. Cần một hướng đi phù hợp trong việc khôi phục và phát huy hơn nữa nghề chằm nón thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng.

Hồi sinh nón lá từ du lịch cộng đồng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top