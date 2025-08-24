Nón lá Vân Thê
Thứ Bảy, 13/09/2025 11:35 (GMT+7)
HNN - Cùng với sông Hương - núi Ngự, chiếc nón lá - tà áo dài tím của người phụ nữ Huế cũng là một bộ đôi biểu tượng văn hóa gắn bó sâu sắc với người dân Cố đô. Và nhà thơ Bùi Giáng từng “say tình”: Chiếc nón bài thơ/ Đưa em về phố Huế/ Nắng xuyên qua vành nón/ Thấy cả hồn xứ sở trong thơ... (Đưa em về phố)
Đi quanh vùng Huế, không khó để bắt gặp những làng nón trứ danh, như: Dạ Lê, Phú Cam, Tây Hồ, Vân Thê… Mỗi làng có nét riêng, nhưng lại đều có chung một sức sống bền bỉ, âm thầm lan tỏa. Đó cũng là lý do để giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, chiếc nón lá vẫn hiện hữu một cách gần gũi. Và với mỗi mẹ, mỗi chị, em làm công việc chằm nón, họ như những người nghệ sĩ thầm lặng để giữ nghề và giữ cả hồn quê.
Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh về nghề nón lá Vân Thê (phường Thanh Thủy) - làng nghề đã được công nhận là Nghề truyền thống. Cùng với những hình ảnh gửi về, tác giả Bảo Châu chia sẻ: Trong rất nhiều khung hình đẹp, em ấn tượng nhất hình ảnh của bà nội và cô cháu gái bên chiếc nón lá đang lên khung. Em gái nhỏ vừa học vừa làm nhưng rất thạo nghề. Đó là cả một câu chuyện trao truyền nhẹ nhàng mà sâu sắc vô cùng.
|
| Dịu dàng
|
|Chuẩn bị lá nón
|
|Tỉ mỉ
|
|Bà và cháu
|
|Vẽ cờ Tổ quốc lên nón lá
|
| Nghề chằm nón “bước ra” khỏi lũy tre làng