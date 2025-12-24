Cơ sở vật chất và chính sách đãi ngộ vận động viên:

Không gian luyện tập võ của các vận động viên

Hiện trạng

Sau khi bàn giao các khu nhà 41 Tố Hữu và 87 Nguyễn Huệ để triển khai dự án mới, các đội tuyển buộc phải liên tục di chuyển giữa nhiều cơ sở khác nhau. Vận động viên tập tại nhiều địa điểm như: Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố, Trường Cao đẳng Du lịch Huế - 49 Nguyễn Chí Diểu, Trung tâm Văn hóa thể thao phường Phú Xuân - 150 Nguyễn Trãi, Nhà Văn hóa Lao động - 100 Phạm Văn Đồng, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Thủy Phương, và một số sân, câu lạc bộ võ thuật tư nhân...

Nhiều địa điểm trong số này chỉ đáp ứng diện tích ở mức tối thiểu, không đủ không gian để trải thảm tập, bố trí dụng cụ chuyên môn hay thiết bị bổ trợ thể lực; khu vực thả lỏng, phục hồi cho vận động viên gần như không có, trong khi khu y sinh học vẫn còn thiếu. Với các môn đối kháng như vật, jujitsu, karate hay taekwondo… lịch tập thường phải chia ca để tránh trùng giờ; thậm chí có đội phải tự mang theo thảm và dụng cụ nhằm giảm chi phí thuê địa điểm tập luyện.

Trụ sở tại Văn phòng Trung tâm 44 Đặng Dung và cơ sở tập luyện 49 Nguyễn Chí Diểu đều xuống cấp, không có hội trường và các phòng chức năng phù hợp nên không thể bố trí thảm tập cho các môn võ.

Trung tâm là nơi đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về thể thao thành tích cao, vận động viên thường xuyên tập luyện, thi đấu cường độ lớn nhưng hiện vẫn chưa có bộ phận y tế chuyên trách. Khi gặp chấn thương nhẹ, huấn luyện viên và vận động viên phải tự xử lý; trường hợp nặng phải chuyển viện, làm gián đoạn chu trình huấn luyện. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bùi Thanh Dũng nhấn mạnh: “Vận động viên có thành tích cao nếu thiếu hỗ trợ y sinh học, phong độ rất dễ mất sau một đợt thi đấu căng thẳng”.

Chế độ dinh dưỡng hiện đang được thực hiện theo quy định, nhưng mức hỗ trợ chưa theo kịp yêu cầu huấn luyện hiện đại. Cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng khốc liệt, nhất là sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố, hệ thống thi đấu còn 34 đơn vị. Thể thao thành phố Huế đã có nhiều vận động viên đạt trình độ châu lục và thế giới, nhưng hiện lực lượng kế cận chưa thật dồi dào, thậm chí khá mỏng. Nguyên nhân không chỉ nằm ở công tác tuyển sinh năng khiếu mà còn ở điều kiện sinh hoạt, việc học văn hóa song song và thu nhập.

Chế độ khen thưởng vẫn được thực hiện, song chưa đủ để vận động viên yên tâm gắn bó dài hạn. Thực tế đã có một số vận động viên trẻ cân nhắc chuyển đơn vị thi đấu khi nhận được những lời mời hấp dẫn, có chế độ cao hơn ngay trước ngưỡng đội tuyển quốc gia. Trung tâm kiến nghị cần áp dụng chính sách đãi ngộ đặc thù để giữ nhân tài, tránh thất thoát nguồn lực đã đào tạo nhiều năm. Đồng thời, bổ sung các chế độ khen thưởng cho vận động viên được gọi tập trung đội tuyển quốc gia, đại diện Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games), Châu Á (Asiad), Thế Vận Hội (Olympic).

Tháo gỡ khó khăn

Dự án xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tại khu E - An Vân Dương và cơ sở 87 Nguyễn Huệ được xem là nút tháo điểm nghẽn. Khi hoàn thiện, hệ thống mới sẽ có khu lưu trú, khu phục hồi, dinh dưỡng, y học thể thao và mặt bằng tập trung cho các môn đặc thù tập luyện, thay thế hoàn toàn mô hình phân tán như hiện nay.

Trung tâm đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các ngành có liên quan sớm hoàn thiện hạ tầng tập luyện, bổ sung bác sĩ thể thao, chuyên gia dinh dưỡng, nâng mức chế độ tập huấn và thi đấu quốc tế. Đồng thời, ban hành cơ chế giữ chân vận động viên tài năng.

Thành tích 728 huy chương, cùng với việc có 7 vận động viên, 1 huấn luyện viên và 1 trọng tài tham dự Sea Games lần thứ 33 tại Thái Lan, đặc biệt vận động viên Lê Minh Thuận (Karate thành phố Huế) được lựa chọn làm người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 1.165 thành viên trong lễ khai mạc là dấu ấn rất đáng ghi nhận của thể thao thành phố Huế trong năm 2025.

Để giữ vững vị trí, thể thao Huế cần bước vào giai đoạn đầu tư tập trung, sớm chấm dứt mô hình cơ sở tạm và thiếu đồng bộ, tạo điều kiện tập luyện ổn định cho vận động viên, hướng đến mục tiêu thành công tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.