Cô gái Cơ Tu lan tỏa văn hóa vùng cao

CLB Nghệ thuật A Rel Linh thường xuyên được mời đi biểu diễn trong các sự kiện của địa phương

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, A Rel Thùy Linh từ nhỏ đã thấm đẫm âm sắc dân ca, dân vũ. Mẹ là Nghệ nhân Ưu tú Tar Dư Tư, cha là Nghệ nhân Ưu tú A Rel Đời - những người đã truyền cảm hứng cho Linh từ những ngày thơ bé theo cha mẹ đến các lễ hội làng.

Chính những trải nghiệm tuổi thơ ấy đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc. Sau khi thi đỗ vào Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, Linh theo học chuyên ngành thanh nhạc, sau đó tiếp tục theo đuổi biên đạo múa. Nhờ nền tảng bài bản, cô khéo léo kết hợp ca - múa trong các tiết mục, vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa gần gũi hơn với thị hiếu hiện đại.

Trở về quê, ngoài công việc giảng dạy âm nhạc tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã A Lưới 2, Thùy Linh dành trọn thời gian cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Nhận thấy dân vũ của đồng bào A Lưới vốn có động tác đơn giản, ít thay đổi, nên cô mạnh dạn đưa vào yếu tố sáng tạo, phối hợp trang phục, âm nhạc và đội hình biểu diễn để tăng tính hấp dẫn mà không làm mất đi bản sắc. “Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ, mà là gìn giữ tinh thần cốt lõi để văn hóa có thể sống cùng thời đại”, Thùy Linh chia sẻ.

Năm 2022, cô thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật A Rel Linh, nơi tập hợp những bạn trẻ cùng sở thích. Đó không chỉ là sân chơi, mà còn là không gian nuôi dưỡng giấc mơ gìn giữ và lan tỏa văn hóa vùng cao.

Tại những buổi tập, Linh đứng giữa vòng tròn, tay giơ cao, mắt nhìn thẳng về phía các thành viên, từng nhịp chân, nhịp tay đều được cô sửa tỉ mỉ. “Dù chỉ là động tác nhỏ, nhưng nếu không đúng sẽ mất đi thần thái của điệu múa”, Linh nhẹ nhàng nhắc. Cứ thế, buổi tập kéo dài hàng giờ, cho tới khi ai cũng thuộc từng nhịp, từng phách.

“Dù biểu diễn ở đâu, trước bao nhiêu khán giả, tôi luôn mang cảm giác mình đang biểu diễn trong lễ hội. Khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, tôi thấy như mang theo cả núi rừng và câu chuyện của dân tộc đến với người xem”, Linh nói.

Hồ Văn Trăng, người Pa Cô, là thành viên gắn bó với Câu lạc bộ từ những ngày đầu chia sẻ: “Mỗi lần được đứng trên sân khấu, hát và múa những làn điệu của dân tộc mình, tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Đó là lý do tôi luôn đồng hành cùng Linh để văn hóa quê hương được nhiều người biết đến hơn”.

Năm 2024, phần trình diễn “Lễ hội Moot Đung - Lễ mừng nhà mới” của dân tộc Pa Cô - do A Rel Thùy Linh phục dựng và biên đạo, đã vinh dự nhận Huy chương Bạc tại Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc toàn quốc.

Bà Lê Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 2 nhận xét: “A Rel Thùy Linh là tấm gương điển hình về sự sáng tạo và tâm huyết. Cô không chỉ có năng khiếu nghệ thuật mà còn biết cách tổ chức, kết nối và truyền cảm hứng. Hoạt động của Linh đã góp phần làm phong trào văn hóa địa phương thêm sôi động, đồng thời quảng bá được hình ảnh vùng cao A Lưới tới du khách”.

Với A Rel Thùy Linh, mỗi tiết mục cô biên đạo, mỗi điệu múa cô dàn dựng và trình diễn như một lời khẳng định: Văn hóa vùng cao không chỉ sống trong ký ức, mà đang hiện hữu, lan tỏa và truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau.