Đại Nội Huế mở cửa đêm miễn phí với chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”

“Hoàng cung Huyền ảo” hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc, trải nghiệm mới lạ cho du khách

Đây là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, hướng đến việc làm mới trải nghiệm tham quan di sản về đêm. Với sự đầu tư dàn dựng công phu, “Hoàng cung Huyền ảo” tái hiện không gian Hoàng cung xưa bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại.

Chương trình mở đầu bằng nghi thức đổi gác tại Ngọ Môn, kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, tạo dấu ấn cho thời khắc mở cửa Hoàng cung. Từ đây, du khách sẽ bước vào không gian ánh sáng với hệ thống đuốc thắp sáng và trình diễn 3D mapping tại khu vực cầu Trung Đạo, trước khi theo dòng người tiến vào sân Điện Thái Hòa.

Tiếp nối là màn múa đèn lồng của các cung nữ, dẫn dắt người xem tiến vào khu vực sân Điện Thái Hòa. Tại khu vực trung tâm này, nghi lễ thiết triều được sân khấu hóa sẽ tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của Triều Nguyễn. Song song đó, phía Đông điện diễn ra lễ xuất quân và thao diễn kinh binh với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung kết hợp hiệu ứng lửa, góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa. Ở phía Tây, không gian phiên chợ Hoàng cung được tổ chức, mang đến những trải nghiệm văn hóa và tương tác gần gũi cho du khách.

Du khách trải nghiệm các trò chơi cung đình

Ngoài các hoạt động chính, chương trình còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm đa dạng như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok, trải nghiệm thực tế ảo “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, không gian “Đế đô Khảo cổ ký”...

Trước giờ khai màn, từ 17h30 mỗi ngày, khu vực ẩm thực miền Kinh đô tại Phủ Nội Vụ sẽ phục vụ du khách với nhiều hình thức linh hoạt. Hoạt động này kéo dài từ 24/4 đến 2/5, trong đó các ngày 26, 28, 30/4 và 2/5 tổ chức buffet (có bán vé), các ngày còn lại phục vụ theo hình thức set menu và gọi món.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, việc miễn phí tham quan chương trình nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm không gian di sản theo cách mới, qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Cố đô trong đời sống hiện đại.

Dịp này, trong khuôn khổ Festival Huế 2026 còn có nhiều hoạt động đáng chú ý như lễ hội tại điện Huệ Nam diễn ra ngày 18 và 19/4, cùng triển lãm hoa phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền tại Đại Nội từ 24 đến 28/4; chương trình Thuận An biển gọi 2026; chương trình "Photo tour"; Chương trình Sáng tác và Trưng bày triển lãm về các công trình kiến trúc Pháp và di tích lịch sử ở Huế; Festival văn hóa đọc - Thắp sáng ước mơ; Hội sách "Huế yêu thương"; Giải chạy VNExpress Marathon Huế... hứa hẹn mang đến mùa lễ hội sôi động cho người dân và du khách trong tháng 4 này.