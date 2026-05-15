BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

HNN.VN - Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại lễ ký kết tài trợ 

Là nhà tài trợ truyền thống nhiều năm liền, tại Festival Huế 2026, BIDV tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ đồng cho sự kiện. Với sự đồng hành này, BIDV sẽ là “Nhà tài trợ Đồng” của Festival Huế 2026. Theo hợp đồng tài trợ, hình ảnh và thương hiệu của BIDV sẽ xuất hiện trong các chương trình, ấn phẩm và hoạt động truyền thông của Festival Huế 2026. Các hoạt động quảng bá được triển khai trên nhiều nền tảng truyền thông và tại các không gian sự kiện của Festival, góp phần lan tỏa hình ảnh Cố đô Huế và thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, Festival Huế 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, mà còn là dịp để lan tỏa bản sắc, chiều sâu di sản và sức sống mới của vùng đất Cố đô.

Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026 

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của BIDV trong vai trò nhà tài trợ cho Festival Huế 2026. Sự đồng hành này không chỉ đơn thuần là đóng góp về nguồn lực, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tài chính - ngân hàng, Festival Huế 2026 sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.

Festival Huế 2026 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, mở đầu bằng chương trình Công bố Festival Huế 2026 và Tái hiện Lễ Ban Sóc vào ngày 1/1/2026 và khép lại bằng Chương trình Countdown - Chào năm mới 2027 vào ngày 31/12/2026.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” và các hoạt động Đại Nội về đêm diễn ra từ ngày 25/4 đến 2/5/2026; Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13/6 đến 18/6/2026, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và quốc tế.

Hoàng Anh
Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM

Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Công ty CP Sóc đỏ - Sàn thương mại điện tử socsdo.vn tổ chức chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM”. Chương trình thu hút hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

Với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” triển lãm giới thiệu đến công chúng TP. Hồ Chí Minh gần 150 tác phẩm ký họa đặc sắc về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ.

Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Tham dự sự kiện về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

