Lễ Ban Sóc mở màn Festival Huế 2026

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế công bố chuỗi các hoạt động Festival Huế 2026

Đến dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Việt Trung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Festival Huế, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết Festival Huế 2026 sẽ được tổ chức với các hoạt động trải dài liên tục trong suốt năm. Dự kiến có gần 80 chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc cố đô, đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế.

Theo đó, Lễ hội Mùa Xuân diễn ra trong 3 tháng đầu năm, tập trung vào các nghi lễ cung đình được phục dựng, lễ hội dân gian truyền thống đặc thù của Huế. Điểm nhấn là chương trình công bố Festival Huế 2026 và lễ Ban Sóc, cùng chuỗi hoạt động “Tết Huế” tái hiện phong tục đón Tết xưa, không gian văn hóa truyền thống và các trò vui ngày xuân của Kinh đô cũ, kết hợp hài hòa với các loại hình nghệ thuật đương đại.

Từ tháng 4 đến tháng 6 là Lễ hội Mùa Hạ, với cao điểm là Tuần lễ Festival Huế 2026 mang chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Chuỗi sự kiện này quy tụ các giá trị đặc trưng của di sản Huế cùng sắc màu nghệ thuật đến từ nhiều đoàn trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, nhiều không gian di sản đã và đang được phục hồi sẽ trở thành sân khấu mở cho các chương trình nghệ thuật, tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc cho công chúng.

Mùa thu, từ tháng 7 đến tháng 9, được định hình bằng các hoạt động vui Tết Trung thu, Hội đèn lồng Huế 2026, kết hợp trưng bày, sắp đặt nghệ thuật, rước đèn, múa lân và các chương trình biểu diễn dành cho cộng đồng và du khách. Trong khi đó, lễ hội mùa đông sẽ mang đến một diện mạo khác cho Huế với các hoạt động lễ hội mới, các chương trình âm nhạc, giải trí và điểm nhấn là Countdown chào đón năm mới, góp phần tạo không khí ấm áp, sôi động cho thành phố di sản.

Bên cạnh các chương trình chính, Festival Huế 2026 còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như lễ hội chuyên đề, liên hoan, trưng bày, triển lãm do các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện, cùng cộng hưởng để tạo nên một bức tranh lễ hội đa dạng về nội dung và hình thức.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Festival Huế 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Huế đang tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô. Đây cũng là cơ hội để các di sản văn hóa Huế, đặc biệt là các di sản thế giới, được quảng bá tập trung, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa và du lịch địa phương.

Ngay sau lễ công bố, chương trình tái hiện lễ Ban Sóc Triều Nguyễn đã diễn ra trong sự chăm chú theo dõi của đông đảo người dân và du khách. Ban Sóc là nghi lễ phát lịch mới, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch dưới triều Nguyễn, gắn liền với nền kinh tế nông nghiệp và đời sống tinh thần của người Việt xưa.

Qua hình thức sân khấu hóa, những trình thức, nghi tiết cổ được tái hiện sinh động, giúp công chúng hiểu thêm về giá trị nhân văn của lễ Ban Sóc - không chỉ là nghi lễ cung đình mà còn là biểu tượng cho khởi đầu mới, niềm hy vọng mới trong năm mới. Với cách tiếp cận gần gũi, giàu cảm xúc, lễ Ban Sóc đầu năm đã góp phần tạo dấu ấn đẹp cho ngày đầu năm 2026 và mở ra một mùa Festival Huế đầy kỳ vọng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ban Sóc là lễ phát lịch ngày xưa của Triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch, được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa

Lễ Ban Sóc vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên, lễ Ban Sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn

Các quan đại thần mang lịch đến tặng du khách đầu năm mới

Tặng lịch cho Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn

Đây còn là dịp để du khách, người dân Huế có trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu năm mới

Quán quân Olympia Võ Quang phú Đức (áo dài xanh) cùng các bạn trẻ đến tham dự chương trình

Những vị khách đặc biệt thăm di sản Huế