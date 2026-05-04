Khi “Một nửa Việt Nam đến Huế”

Du khách tham quan Đại Nội Huế và trải nghiệm trang phục áo dài. Ảnh: Đình Hoàng

Đó là thời điểm tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, chỉ trong ngày 1/5, doanh thu bán vé đạt hơn 4,2 tỷ đồng với gần 40.000 lượt khách tham quan. Và chỉ trong 5 ngày lễ từ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt trên 600.000 lượt, tăng trên 70% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ du lịch trong 5 ngày ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Với con số ấn tượng này, thuật ngữ “gà đẻ trứng vàng” để ví von cho nguồn lợi mà du lịch mang lại đã thấy rõ. Riêng tại Đại Nội Huế, với sức hấp dẫn của chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, các chuyên gia cho rằng, di sản Huế đã “chạm” được khái niệm “công nghiệp văn hóa” - một mục tiêu lớn mà Huế đang hướng đến.

Nhưng mới đây, tại Hội thảo “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 - 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức, các chuyên gia đã chỉ ra những khó khăn hiện nay của du lịch Huế như: Hạ tầng đường hàng không chưa kết nối được với nhiều địa bàn trong nước và quốc tế; doanh thu từ du lịch còn thấp hơn nhiều địa phương khác. Đặc biệt, sản phẩm du lịch đêm để giữ chân du khách còn thiếu và chưa sâu, được các chuyên gia ví von là “khoảng trống về đêm”.

Làm gì để lấp “khoảng trống về đêm” cho Huế là câu chuyện, là trăn trở hàng chục năm nay. Nhiều hiến kế đã được đưa ra như hình thành các khu phố đêm ở Thành nội, kề cận khu vực Đại Nội Huế. Qua các kỳ festival, Đại Nội cũng đã có những không gian được đánh thức về đêm nhưng chưa bền vững. Hết lễ hội, Đại Nội lại đóng cửa về đêm. Và hiện nay, ý tưởng hình thành, phát triển dịch vụ phố đêm ở khu phố cổ Chi Lăng - Gia Hội đang được nhìn nhận.

Chưa dám bàn sâu và nói nhiều, nhưng với sự bùng nổ lượng khách đến Huế dịp nghỉ lễ vừa qua, làm gì để Huế, để Đại Nội “đỏ đèn” thường xuyên với những sản phẩm bền vững chỉ có ở điểm đến Huế? Sau chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, Đại Nội sẽ có gì nữa để định hình vào tour, tuyến?

Trả lời phỏng vấn báo chí về định hướng xa hơn, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng “Hoàng cung huyền ảo” được xem là phép thử cho chiến lược dài hạn. Trước mắt là giới thiệu điểm đến, tạo sức hút và thói quen tham quan di sản về đêm cho du khách. Nhưng mục tiêu lớn hơn của “Hoàng cung huyền ảo” là tạo hiệu ứng cộng hưởng cho toàn bộ ngành du lịch địa phương như kéo dài thời gian lưu trú, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ bên ngoài khu di sản và tăng nguồn chi tiêu từ du khách. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra khi thu hút lượng lớn du khách vào Đại Nội ban đêm là vấn đề đảm bảo an toàn cho di tích và cổ vật.

Làm gì để hài hòa giữa phát triển kinh tế dựa trên du lịch văn hóa, di sản nhưng phải đảm bảo yếu tố bảo tồn, gìn giữ di sản, cảnh quan vẫn luôn là bài toán khó với Huế. Nên slogan “Một nửa Việt Nam đến Huế” cũng phải tính toán kỹ giữa việc chọn du lịch số đông hay du lịch chất lượng cao. Điều đó sẽ quyết định đến chiến lược để định hình và đầu tư sản phẩm đúng hướng.

Cách đây hàng chục năm, vấn đề “Huế có nên phát triển ồ ạt du lịch bình dân hay không” cũng đã được đặt ra vì bài toán hài hòa giữa phát triển và bảo tồn một thành phố cổ. Huế vốn là một thành phố cổ nhỏ nhắn, thơ mộng nên chắc chắn không thể cạnh tranh du lịch về số lượng như Hạ Long hay TP. Hồ Chí Minh.

Về lâu dài, một khi các sản phẩm du lịch từ khai thác di sản đáp ứng được 3 tiêu chí, vừa đậm bản sắc văn hóa Huế, vừa có chất lượng cao, vừa tạo được hiệu quả kinh tế bền vững và hài hòa giữa bảo tồn và phát triển di sản thì du lịch Huế chắc chắn sẽ có chỗ đứng vững chắc.