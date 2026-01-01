Vietnam Airlines, Pacific Airlines tiếp tục đồng hành cùng Festival Huế 2026

Vietnam Airlines và Pacific Airlines trao bảng tượng trưng tài trợ

Theo nội dung ký kết, Vietnam Airlines và Pacific Airlines trở thành “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỉ đồng. Sự đồng hành này nhằm góp phần tăng cường kết nối, quảng bá hình ảnh cố đô Huế đến với du khách trong nước và quốc tế.

Cụ thể, hai hãng hàng không sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các đoàn nghệ thuật quốc tế, đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ festival. Đồng thời, phối hợp với ban tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá, lan tỏa hình ảnh Festival Huế 2026 trên nhiều nền tảng.

Trong khuôn khổ hợp tác, thương hiệu của Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các chương trình, ấn phẩm và hoạt động truyền thông của festival. Các hoạt động quảng bá được triển khai tại các không gian sự kiện và trên các kênh truyền thông, góp phần thu hút du khách và nâng cao sức lan tỏa của festival.

Festival Nghệ thuật quốc tế Huế quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy mô

Festival Huế 2026 là năm tổ chức định kỳ của Festival Nghệ thuật quốc tế Huế, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm 2026, mở đầu bằng chương trình công bố Festival Huế và tái hiện Lễ Ban Sóc vào ngày 1/1/2026, khép lại bằng chương trình đếm ngược chào năm mới 2027 vào ngày 31/12/2026.

Điểm nhấn của Festival Huế 2026 là chương trình Hoàng cung Huyễn Dạ diễn ra từ ngày 25 đến 28/4 và Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2026 từ ngày 13 đến 18/6, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong nước và quốc tế.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã nhiều năm đồng hành cùng các kỳ Festival Huế, góp phần quảng bá di sản văn hóa đặc sắc của Cố đô, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.