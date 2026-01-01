Để Festival Huế luôn mới

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh tái hiện hoạt động truyền thống trong Hoàng cung

Festival giờ đây đã trở thành công việc thường xuyên hàng năm gắn với chuỗi các lễ hội theo mùa, vốn là bản sắc văn hóa và là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của Việt Nam và quốc tế. Thế mạnh của Festival gắn với chuỗi lễ hội và người dân chính là chủ thể nên sự đầu tư sẽ ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, nếu không có các sự kiện mang yếu tố mới lạ, hấp dẫn sẽ ít thu hút cộng đồng và du khách.

Festival Huế 2026 theo chương trình có gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế đã được công bố, mở ra một năm lễ hội bốn mùa, diễn ra liên tục từ đầu năm đến cuối năm. Tuy nhiên, việc truyền thông, quảng bá, lan tỏa các sự kiện đã công bố nêu trên vẫn còn hạn chế, khiến thông tin đến với công chúng chưa dày và đều khiến cho công chúng ít chú ý.

Festival Huế năm nay mang thông điệp xuyên suốt: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Làm sao để di sản không bị “đóng khung” trong quá khứ, mà trở thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai?

Huế đang chọn cách biến lễ hội thành sản phẩm du lịch đặc trưng, kéo dài quanh năm, nhằm giảm tính mùa vụ và tạo sự bền vững cho ngành du lịch. Câu chuyện văn hóa của Huế hôm nay vì thế không chỉ là chuyện của một lễ hội, mà là hành trình tìm cách giữ gìn bản sắc trong dòng chảy hội nhập. Huế đang chứng minh rằng di sản không phải là thứ để trưng bày trong bảo tàng, mà là nguồn sống, là chất liệu để nuôi dưỡng sự sáng tạo và phát triển.

Trong nhịp sống hiện đại, Huế vẫn giữ được sự trầm mặc, nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng đang bước đi mạnh mẽ để trở thành một đô thị di sản - sinh thái - cảnh quan - thân thiện.

Trong bối cảnh Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, kiên trì với mục tiêu bảo tồn di sản với phát triển đô thị sinh thái, thông minh và thân thiện môi trường thì việc quảng bá, truyền thông Festival cần đặc biệt chú trọng và dành ưu tiên tương xứng. Bởi Festival không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là thương hiệu được định hình qua bao năm tháng. Phải làm sao để mỗi người dân thực sự nhận thấy Festival là cơ hội cho khởi nghiệp, sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới, hình thành nên các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch mang lại việc làm, thu nhập và tăng trưởng cho nền kinh tế. Chính sự tham gia của người dân trong tư thế là cơ hội kinh tế mới thực sự khiến cho Festival trở nên luôn mới và hấp dẫn.