  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 25/01/2026 06:06

Để Festival Huế luôn mới

HNN - Đúng ngày đầu tiên của năm mới 2026, thành phố đã công bố chương trình Festival Huế 2026 bằng điểm nhấn đặc biệt là tái hiện Lễ Ban sóc Triều Nguyễn - nghi thức phát lịch của triều đình xưa, được sân khấu hóa tại Quảng trường Ngọ Môn. Đây không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn là cách Huế đưa di sản cung đình vào đời sống đương đại, để người dân và du khách cảm nhận được sự sống động của lịch sử.

Lễ Ban Sóc mở màn Festival Huế 2026

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh tái hiện hoạt động truyền thống trong Hoàng cung 

Festival giờ đây đã trở thành công việc thường xuyên hàng năm gắn với chuỗi các lễ hội theo mùa, vốn là bản sắc văn hóa và là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của Việt Nam và quốc tế. Thế mạnh của Festival gắn với chuỗi lễ hội và người dân chính là chủ thể nên sự đầu tư sẽ ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, nếu không có các sự kiện mang yếu tố mới lạ, hấp dẫn sẽ ít thu hút cộng đồng và du khách.

Festival Huế 2026 theo chương trình có gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế đã được công bố, mở ra một năm lễ hội bốn mùa, diễn ra liên tục từ đầu năm đến cuối năm. Tuy nhiên, việc truyền thông, quảng bá, lan tỏa các sự kiện đã công bố nêu trên vẫn còn hạn chế, khiến thông tin đến với công chúng chưa dày và đều khiến cho công chúng ít chú ý.

Festival Huế năm nay mang thông điệp xuyên suốt: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Làm sao để di sản không bị “đóng khung” trong quá khứ, mà trở thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai? 

Huế đang chọn cách biến lễ hội thành sản phẩm du lịch đặc trưng, kéo dài quanh năm, nhằm giảm tính mùa vụ và tạo sự bền vững cho ngành du lịch. Câu chuyện văn hóa của Huế hôm nay vì thế không chỉ là chuyện của một lễ hội, mà là hành trình tìm cách giữ gìn bản sắc trong dòng chảy hội nhập. Huế đang chứng minh rằng di sản không phải là thứ để trưng bày trong bảo tàng, mà là nguồn sống, là chất liệu để nuôi dưỡng sự sáng tạo và phát triển.

Trong nhịp sống hiện đại, Huế vẫn giữ được sự trầm mặc, nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng đang bước đi mạnh mẽ để trở thành một đô thị di sản - sinh thái - cảnh quan - thân thiện.

Trong bối cảnh Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, kiên trì với mục tiêu bảo tồn di sản với phát triển đô thị sinh thái, thông minh và thân thiện môi trường thì việc quảng bá, truyền thông Festival cần đặc biệt chú trọng và dành ưu tiên tương xứng. Bởi Festival không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là thương hiệu được định hình qua bao năm tháng. Phải làm sao để mỗi người dân thực sự nhận thấy Festival là cơ hội cho khởi nghiệp, sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới, hình thành nên các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch mang lại việc làm, thu nhập và tăng trưởng cho nền kinh tế. Chính sự tham gia của người dân trong tư thế là cơ hội kinh tế mới thực sự khiến cho Festival trở nên luôn mới và hấp dẫn.

Bùi Ngọc Long
 Từ khóa:
Festival Huếluôn mớiLễ Ban sóc Triều Nguyễn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Ban Sóc mở màn Festival Huế 2026

Sáng 1/1, trong tiết trời đẹp, nắng ấm chan hòa của buổi sáng đầu năm mới, khu vực cửa Ngọ Môn - Đại Nội Huế trở nên rộn ràng khi lễ Ban Sóc triều Nguyễn được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa, chính thức mở màn cho Festival Huế 2026. Sự kiện đồng thời là lễ hội đầu tiên của năm, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Lễ Ban Sóc mở màn Festival Huế 2026
Tôn vinh, quảng bá tinh hoa võ Việt

Sau 2 ngày diễn ra với nhiều sự kiện, “Ngày hội Tinh hoa Võ Việt lần thứ nhất - Huế 2025” đã khép lại với lễ bế mạc vào chiều 22/3 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Tôn vinh, quảng bá tinh hoa võ Việt
Hơn 230 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại Festival Huế 2024

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2024 (Hội chợ) khai mạc tối 16/9 tại công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP. Huế). Các ông: Phạm Đức Tiến – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hoàng Tài – Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương đã đến dự.

Hơn 230 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại Festival Huế 2024

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top