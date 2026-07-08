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ClockThứ Tư, 08/07/2026 16:41

Hơn 12.000 suất quà đến với hội viên khiếm thị

HNN.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Người mù thành phố Huế đã vận động trao hơn 12 nghìn suất quà, tổng trị giá 4,5 tỷ đồng đến với hội viên. Đó là thành quả nổi bật được thông tin tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm diễn ra sáng 8/7.

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Những tháng đầu năm, từ hiệu quả của các mô hình sản xuất, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ massage chăm sóc, phục hồi sức khỏe, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm của Hội Người mù thành phố Huế đạt 3,6 tỷ đồng.

Dạy chữ Braille tại Trung tâm giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù 

Song song với phát triển kinh tế, công tác đào tạo nghề được chú trọng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho hội viên và người lao động. Trong kỳ, Hội đã hoàn thành 5 khóa đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận việc làm, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Hoạt động thi đua, nâng cao tay nghề cũng diễn ra sôi nổi thông qua Hội thi Kỹ năng nghề năm 2026, thu hút hơn 100 hội viên tham gia ở 7 ngành, nghề.

Cùng với hoạt động chăm lo đời sống hội viên, Hội tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng mềm thông qua nhiều chương trình thiết thực.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm; đồng thời trao tặng chi phí hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em mù đa tật và học bổng cho học sinh, sinh viên khiếm thị với tổng trị giá trên 320 triệu đồng, góp phần động viên các em vượt khó, nỗ lực học tập và tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
 Từ khóa:
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