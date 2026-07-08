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Huế: Chuyển đổi số thuế hỗ trợ hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại

HNN.VN - Với đặc trưng di sản, du lịch, giáo dục và dịch vụ, Huế có nhiều hộ kinh doanh nhỏ cần công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi sang quản lý số. Hợp tác MB - Cục Thuế góp phần tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong kinh doanh.

Thỏa thuận hợp tác giữa MB và Cục Thuế được xem là bước chuyển từ mô hình phối hợp thu nộp thuế truyền thống sang hệ sinh thái tài chính - thuế số hóa. Điểm nhấn của chương trình là kết nối liền mạch giữa tài khoản ngân hàng, nền tảng thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

 

Ở cấp địa phương, chuyển đổi số thuế cần được nhìn như một quá trình hỗ trợ người kinh doanh, không đơn thuần là yêu cầu tuân thủ. Với hộ kinh doanh ẩm thực, cơ sở lưu trú, điểm bán hàng lưu niệm, dịch vụ vận chuyển và doanh nghiệp nhỏ, khó khăn thường nằm ở việc vừa phải bán hàng, phục vụ khách, quản lý tồn kho, vừa theo dõi dòng tiền, hóa đơn và nghĩa vụ thuế. Vì vậy, những công cụ tích hợp giữa ngân hàng số và thuế điện tử có thể giúp việc số hóa khâu bán hàng, ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn và nộp thuế trở nên nhẹ hơn, dễ kiểm soát hơn.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, cho biết lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt với hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đang mong muốn thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện hơn. Với thế mạnh công nghệ, hạ tầng số và kinh nghiệm phục vụ lượng lớn khách hàng, MB cam kết phối hợp cùng Cục Thuế triển khai thanh toán thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hỗ trợ kết nối dữ liệu phục vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Bối cảnh chuyển đổi số trong quản lý thuế đang diễn ra nhanh hơn. Nghị định 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 3/2026 đặt ra bước chuyển mới với hộ, cá nhân kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo doanh thu phát sinh. Cùng với đó, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành từ ngày 01/7/2026 tạo yêu cầu thay đổi trong quản lý nhà nước về thuế, đồng thời mở cơ hội để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực tuân thủ.

Từ cửa hàng truyền thống đến dịch vụ du lịch: chuyển đổi số cần dễ thực hiện

Với những cơ sở có doanh thu phát sinh hằng ngày, điểm quan trọng không chỉ là nộp thuế đúng hạn mà còn là có dữ liệu đủ rõ để biết dòng tiền đến từ đâu, chi phí biến động thế nào và nghĩa vụ thuế cần chuẩn bị ra sao. Việc kết nối tài khoản ngân hàng với nền tảng thuế điện tử giúp giảm thời gian đi lại, giảm thao tác thủ công và tăng khả năng đối soát. Khi dữ liệu được ghi nhận đều đặn, người kinh doanh chủ động hơn thay vì chờ đến kỳ kê khai mới tổng hợp lại.

BIZ MBBank hỗ trợ hành trình doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, hợp tác MB - Cục Thuế được triển khai theo ba trụ cột. Trước hết là hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp qua BIZ MBBank, nền tảng ngân hàng số dành riêng cho doanh nghiệp. Khách hàng được đồng hành từ các bước nền tảng như tài khoản, chữ ký số, hóa đơn điện tử, qua đó bắt đầu hoạt động theo quy trình đúng chuẩn pháp lý và thuận tiện hơn.

 

Trụ cột tiếp theo là phối hợp truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực quản trị thuế, giúp chính sách mới đến gần hơn với cộng đồng kinh doanh. Đáng chú ý, MB định hướng cấp tín dụng tự động cho doanh nghiệp SME dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử và lịch sử tuân thủ thuế, với hạn mức tín chấp lên tới 5 tỷ đồng, giải ngân tối đa 2 ngày làm việc, phí bảo lãnh và ký quỹ 0%, phát hành chứng thư trong vòng 1,5 giờ. Toàn bộ quy trình được thực hiện 100% online trên BIZ MBBank.

“Buôn bán an tâm” với MB Seller

Với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, MB giới thiệu bộ giải pháp MB Seller mang thông điệp “Buôn bán an tâm”. Bộ giải pháp gồm 5 trụ cột: An tâm thu chi, An tâm quản trị, An tâm Thuế, An tâm Vốn và An tâm Sinh lời. Trong đó, tài khoản hộ kinh doanh giúp tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh, sẵn sàng liên kết eTax Mobile; loa thanh toán miễn phí 5 năm, bảo hành 1 đổi 1 giúp đối soát giao dịch tức thì và hạn chế thất thoát.

 

Ở nhóm An tâm quản trị và An tâm Thuế, phần mềm bán hàng MB Seller miễn phí trọn đời hỗ trợ quản lý doanh thu, điểm bán, nhân viên và sao kê tài khoản online đến 12 tháng. Trọng tâm của giải pháp là tự động ghi sổ doanh thu theo chuẩn quy định phục vụ kê khai thuế, đăng ký và xuất hóa đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến. Nhờ vậy, quy trình từ bán hàng, ghi nhận doanh thu đến thực hiện nghĩa vụ thuế được thiết kế liền mạch hơn.

Nền tảng cho nguồn thu bền vững

Trong giai đoạn chính sách thuế mới đi vào thực tiễn, sự đồng hành của ngân hàng và cơ quan thuế có ý nghĩa quan trọng đối với hộ kinh doanh ẩm thực, cơ sở lưu trú, điểm bán hàng lưu niệm, dịch vụ vận chuyển và doanh nghiệp nhỏ. Nếu được hướng dẫn đúng và có công cụ phù hợp, quá trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, kê khai theo doanh thu và nộp thuế trực tuyến sẽ không còn là gánh nặng, mà có thể trở thành bước nâng cấp quản trị cho khu vực kinh tế tư nhân tại Huế.

MB được thành lập năm 1994, hiện phục vụ khoảng 38 triệu khách hàng, có App MBBank, BIZ MBBank và mạng lưới hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch. Đây là nền tảng để ngân hàng phối hợp cùng ngành Thuế đưa các giải pháp tài chính - thuế số đến gần hơn với đời sống kinh doanh tại địa phương.

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