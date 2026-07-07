Tổ chức Tháng bán hàng khuyến mại lần thứ nhất năm 2026

Nhiều mặt hàng chất lượng do các cơ sở, DN, HTX ở Huế sản xuất sẽ được bày bán tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là lễ phát động, cùng không gian trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm khuyến mại diễn ra từ 8 đến 18 giờ trong ngày 11 và 12/7 tại Công viên Kim Đồng (phường Thuận Hóa). Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng, DN du lịch và các sàn thương mại điện tử, tạo cơ hội kết nối cung - cầu giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh với hệ thống phân phối hiện đại. Trong đó, tại không gian trưng bày, các DN sẽ giới thiệu nhiều mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm làng nghề truyền thống của Huế…

Theo ban tổ chức, 100% sản phẩm tham gia đều được áp dụng chương trình khuyến mại, bảo đảm thông tin về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR, ví điện tử.

Cùng với các hoạt động tập trung, trong tháng 7/2026, các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, DN lữ hành và hộ kinh doanh ở địa phương đồng loạt triển khai nhiều hình thức ưu đãi, như: giảm giá, tặng quà, phát voucher, bốc thăm và quay số trúng thưởng, với mức khuyến mại tối đa theo quy định hiện hành.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ, đây là lần đầu tiên Huế triển khai chương trình khuyến mại tập trung trên quy mô toàn thành phố nhằm góp phần kích thích sức mua của thị trường, lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy tiêu dùng xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại; đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của DN, HTX, các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố.