Xây dựng thương hiệu cho cây ném Đan Điền

Cây ném mang lại thu nhập, tạo việc làm ổn định cho không ít người dân xã Đan Điền

Những ngày đầu năm mới 2026, chúng tôi về vùng trồng ném Đan Điền khi người dân đã xuống giống hơn một tháng và ném đã bắt đầu xanh tươi. Dù phải trải qua các đợt mưa lũ liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11/2025, song theo người dân, thời tiết bất lợi không gây ảnh hưởng nhiều đến việc trồng ném.

Theo ông Đoàn Viết Lộc, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thạnh Lợi, xã Đan Điền, hiện trên địa bàn có 2 vùng trồng ném chủ yếu gồm ném vùng rú cát (thường gọi là ném rú) và ném vùng đồng ruộng (ném đồng). Đây là loại cây dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau khoảng 2,5 tháng là có thể thu hoạch lá để bán ra thị trường.

Không chỉ dễ trồng, cây ném còn cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác. Tính toán của người dân cho thấy, bình quân mỗi sào ném cho sản lượng từ 6 - 8 tạ ném lá, mang lại thu nhập khoảng 10 - 15 triệu đồng/sào, cao gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa. Chính vì vậy, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất canh tác sang trồng ném.

Bà Hồ Thị Mộng Điệp, một hộ trồng ném lâu năm ở Đan Điền chia sẻ: “Gia đình tôi trồng vài sào ném, thấy hiệu quả nên vừa thuê thêm một sào đất của HTX để mở rộng diện tích. Tuy chi phí giống củ ném ban đầu hơi cao nhưng nếu chăm chỉ làm lụng, kết hợp trồng xen các loại cây hoa màu khác thì vẫn đảm bảo nguồn thu ổn định cho gia đình”.

Trên nhiều chân ruộng ném hiện nay, người dân Đan Điền còn tận dụng đất trống để trồng xen các loại hoa màu như ớt, đậu, rau cải, bắp… giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và có thu nhập quanh năm. Ông Nguyễn Hòa, một nông dân trồng ném cho biết, năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, thời vụ xuống giống chậm hơn so với mọi năm, nhưng cây ném vẫn phát triển tốt. Ngoài việc bón phân chuồng, phân hữu cơ, người dân chủ yếu bỏ công làm cỏ, ít tốn chi phí chăm sóc. Việc trồng xen canh không chỉ tăng thu nhập mà còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn.

Nhiều người dân địa phương khẳng định, ném không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là cây trồng truyền thống gắn bó lâu đời với người dân vùng cát Đan Điền. Hầu như gia đình nào cũng trồng ném, ít thì một sào, nhiều có thể lên đến 3 - 4 sào. Giá ném lá tuy biến động theo thời điểm, có lúc dao động từ 12.000 - 17.000 đồng/kg, nhưng có thể lên đến 30.000 đồng/kg, thậm chí đầu vụ đạt mức 40.000 đồng/kg.

Điều khiến người trồng ném ở Đan Điền trăn trở nhất hiện nay là đầu ra của sản phẩm chưa ổn định. Trong khi củ ném đã được đăng ký thương hiệu “Ném Tam Giang”, thì sản phẩm ném lá, mặt hàng tiêu thụ chính vẫn chưa có thương hiệu, chưa có kênh tiêu thụ bền vững. Giá cả phụ thuộc nhiều vào thương lái, khiến người dân không khỏi lo lắng mỗi khi vào vụ thu hoạch.

“Chúng tôi mong muốn thị trường tiêu thụ ổn định hơn. Nếu có đầu ra bền vững, giá cả hợp lý, người dân sẵn sàng mở rộng diện tích trồng ném để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, ông Đoàn Viết Lộc nhấn mạnh.

Theo thống kê của UBND xã Đan Điền, hiện toàn xã có khoảng 31ha trồng ném với gần 600 hộ tham gia sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền khẳng định, cây ném đã và đang giúp nhiều hộ dân ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm ném Đan Điền đến nhiều thị trường hơn; đồng thời, nghiên cứu mở rộng diện tích trồng theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Để cây ném Đan Điền có chỗ đứng trên thị trường, địa phương cần sớm xây dựng và đăng ký thương hiệu cho sản phẩm ném lá, gắn với truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp trong tiêu thụ các sản phẩm từ cây ném, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ bền vững. Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa một số khâu sản xuất ném cũng là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động nông thôn hiện nay.