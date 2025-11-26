Người con bất tử của quê hương Quảng Điền

Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền. Ảnh: Tư liệu do Công an TP. Huế cung cấp

Một đời trung nghĩa

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền cũ, nay là xã Quảng Điền, tuổi thơ của liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền gắn liền với những tháng ngày quê hương chìm trong lửa đạn. Tận mắt chứng kiến cảnh quân xâm lược đàn áp, giết hại dân lành, trong lòng cậu thiếu niên mảnh khảnh ấy hình thành một ý chí mạnh mẽ phải đứng lên bảo vệ xóm làng.

Mới 15 tuổi, ông đã tham gia cách mạng. Những chuyến đi liên lạc âm thầm, những đêm rải truyền đơn trong vùng địch chiếm, những lần băng qua đầm lầy để đưa tin tức cho cán bộ… tất cả đều có sự hiện diện của cậu bé Huyền gan dạ.

Khi tập kết ra Bắc, ông được tuyển vào Ty Công an Nghệ An. Những năm tháng công tác tại TP. Vinh cũ đã rèn luyện ở ông sự sắc sảo và ý chí thép của người chiến sĩ an ninh. Trong bất kỳ nhiệm vụ nào, từ trấn áp tội phạm đến đấu tranh với gián điệp, ông đều thể hiện một phong thái điềm tĩnh, cẩn trọng và hết lòng vì nhiệm vụ.

Bằng sự tinh tường của nghiệp vụ và bản lĩnh không nao núng, ông đã góp phần quan trọng trong nhiều chuyên án lớn. Tiêu biểu là vụ án vào tháng 5/1962 khi ông phát hiện giấy thông hành giả của đối tượng “Trần Ngọc Tâm” trong lúc kiểm tra lưu trú tại quán Phùng Thịnh. Một chi tiết nhỏ, nhưng qua đôi mắt nghề nghiệp của ông, lại là mấu chốt dẫn đến việc bóc gỡ cả một mạng lưới gián điệp Mỹ - Diệm cài lại miền Bắc.

Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy là Nguyễn Châu Thanh, kẻ cầm đầu hệ thống gián điệp có hàng chục cơ sở chân rết, âm mưu xây dựng “mật khu” phục vụ “Bắc tiến”. Việc triệt phá chuyên án không chỉ chặn đứng kế hoạch đầy nguy hiểm của địch, mà còn khẳng định năng lực xuất sắc của Đỗ Ngọc Huyền - người chiến sĩ thầm lặng nhưng mưu trí và quyết đoán.

Cuộc đấu tranh tại miền Nam bước vào giai đoạn ác liệt, ông một lần nữa được lựa chọn. Dù gia đình còn khó khăn, con thơ còn nhỏ, ông vẫn gác lại đời sống riêng để trở về TP. Huế. “Tổ quốc cần thì mình phải đi”, đó là lời ông từng nói với đồng đội trước ngày lên đường.

Tại Quảng Điền, ông cùng lực lượng an ninh địa phương bám dân, bám đất, sống trong những hầm bí mật, gây dựng lại phong trào cách mạng trong bối cảnh địch truy quét ác liệt. Ở đâu cần người chỉ huy bản lĩnh, ở đó có ông. Ở đâu phong trào yếu, ở đó có bóng dáng người chiến sĩ Huyền âm thầm vực dậy niềm tin của Nhân dân.

Tấm gương bất tử

Ngày 9/9/1970, trong một trận càn lớn, địch bao vây căn hầm nơi ông Huyền đang trú ẩn tại nhà ông Nguyễn Láo ở xã Quảng Hưng cũ. Chúng biết ông là “đầu mối nguy hiểm”, là người góp phần vực dậy phong trào cách mạng ở Quảng Điền nên liên tục kêu gọi đầu hàng, đồng thời uy hiếp gia đình cơ sở để buộc ông lộ diện.

Trước sự hiểm nguy đang siết chặt, ông Huyền vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy. Ông hiểu rằng, nếu bị bắt sống, kẻ thù sẽ tra tấn khai thác và bao cơ sở cách mạng sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, ông chọn cách đối mặt trực diện. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông bật nắp hầm, ném lựu đạn, bắn trả kiên cường, tiêu diệt 5 tên địch trước khi anh dũng ngã xuống.

Sự hy sinh của ông không thể dập tắt tinh thần cách mạng, trái lại càng làm ngọn lửa đấu tranh trong lòng Nhân dân Quảng Điền bùng cháy mạnh mẽ hơn. Dù kẻ địch kéo thi thể ông ra chợ Sịa để thị uy, phơi xác ông suốt nhiều ngày, người dân vẫn lặng lẽ gìn giữ danh dự của người chiến sĩ kiên trung, âm thầm che chở và nuôi dưỡng phong trào bất khuất.

Ông ngã xuống nhưng tinh thần yêu nước và khí phách kiên cường của ông vẫn sống mãi, trở thành ngọn lửa dẫn lối cho phong trào cách mạng địa phương. Lực lượng An ninh huyện Quảng Điền tiếp tục tiến công, phá tan nhiều toán địch, giữ vững khí thế đấu tranh, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quê hương, dân tộc.

Hiện liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền đã được Công an TP. Huế hoàn thành hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.