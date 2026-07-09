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ClockThứ Năm, 23/07/2026 15:41

Phân luồng ô tô qua Quốc lộ 49B để thi công thảm bê tông nhựa mặt đường

HNN.VN - Từ ngày 23 đến 26/7, ô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ (QL) 49B đoạn Km 57+00 - Km 58+00 qua phường Thuận An, TP. Huế sẽ được tạm thời phân luồng đi các tuyến đường khác nhằm phục vụ thảm bê tông nhựa mặt đường.

Sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49Quốc lộ 49 thông thoáng hơn sau phân luồng

Phân luồng ô tô trên Quốc lộ 49B qua phường Thuận An nhằm phục vụ việc thảm nhựa mặt đường 

Sở Xây dựng vừa ban hành thông báo số 5184/SXD - KCHT về việc tạm thời phân luồng giao thông đối với xe ô tô trên đoạn Km 57+00 - Km 58+00 QL49B qua phường Thuận An, TP. Huế nhằm phục vụ việc thảm bê tông nhựa mặt đường.

Theo đó, việc phân luồng sẽ được áp dụng trong khung giờ từ 7 giờ sáng đến 17 giờ hằng ngày, kéo dài từ ngày 23 đến hết ngày 26/7/2026.

Trong thời gian này, các phương tiện ô tô qua đoạn thi công hướng từ phường Thuận An đi xã Phú Vinh sẽ phân luồng ngay từ nút giao tại Km 0+00 QL49 và Km53+400 QL49B.

Cụ thể, các phương tiện di chuyển theo QL49 qua cầu Thuận An đến ngã tư QL49 và Tỉnh lộ (TL) 10A; rẽ trái đi theo TL10A - TL10B - TL10D rồi đến TL18, sau đó rẽ trái qua cầu Trường Hà để đi xã Phú Vinh.

Hướng từ xã Phú Vinh đi phường Thuận An đi theo chiều ngược lại.

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế sẽ thu gọn các thiết bị thi công tạo điều kiện để xe ưu tiên được phép lưu thông nhanh chóng qua khu vực thi công.

Xe máy, xe đạp sẽ được lưu thông gián đoạn qua khu vực thi công, đi vào các đường giao thông nông thôn theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng TP. Huế đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị vận tải và người dân lưu ý lộ trình trên để chủ động sắp xếp thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
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