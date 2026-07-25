  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 26/07/2026 19:13

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 thu hút khoảng 48.000 lượt khách

HNN.VN - Sau 4 ngày diễn ra (từ 23 - 26/7), chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” đã thu hút khoảng 48.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước khoảng 12 tỷ đồng.

Kể chuyện về bún bò Huế qua show diễn nghệ thuậtLiên hoan bún bò Huế toàn quốc lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thựcẨm thực ba miền hội tụ về Huế

 Đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 khép lại vào tối 26/7. Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, trong 4 ngày diễn ra chương trình, ước có khoảng 48.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm; doanh thu du lịch khoảng 12 tỷ đồng.

Năm nay, chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 được tổ chức với quy mô lớn, tạo được sức hút lớn với người dân và du khách. Với 80 gian hàng, chương trình quy tụ các quán ăn, nhà hàng, doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân ẩm thực và hội đầu bếp đến từ TP. Huế cùng các địa phương khác trong nước như: Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh…

Cùng với các chương trình nghệ thuật, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Liên hoan bún bò Huế toàn quốc quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị kinh doanh bún bò Huế tiêu biểu trên cả nước nhằm tôn vinh nghề truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa của món ăn này. Bên cạnh đó là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”. Đặc biệt, show diễn Bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” đã tái hiện câu chuyện về làng nghề bún Vân Cù và quá trình hình thành, phát triển của món bún bò Huế gắn với chiều sâu văn hóa vùng đất Cố đô.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, các hoạt động trong chương trình cơ bản diễn ra thuận lợi. Thành công từ chương trình được kỳ vọng không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực Huế mà còn từng bước đưa bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc, qua đó phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững và giàu bản sắc.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
du kháchdu lịch HuếKinh đô ẩm thựcẩm thực Huếbún bò Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kể chuyện về bún bò Huế qua show diễn nghệ thuật

Tối 25/7, tại công viên Thương Bạc, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức show diễn Bún Bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” - hoạt động điểm nhấn trong chuỗi chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026. Đến dự chương trình có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Kể chuyện về bún bò Huế qua show diễn nghệ thuật
Liên hoan bún bò Huế toàn quốc lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực

Chiều tối 24/7, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan bún bò Huế toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa thương hiệu bún bò Huế đến với đông đảo người dân và du khách.

Liên hoan bún bò Huế toàn quốc lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực
Ẩm thực ba miền hội tụ về Huế

Không chỉ tôn vinh bún bò Huế - món ăn mang tính biểu tượng của ẩm thực Cố đô, chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 còn trở thành nơi giao lưu của tinh hoa ẩm thực ba miền. Từ hương vị truyền thống của Huế đến những món ngon đặc sắc khắp mọi miền đất nước, mỗi gian hàng, mỗi món ăn đều góp phần kể câu chuyện về bản sắc văn hóa Việt Nam qua hành trình “đánh thức” mọi giác quan.

Ẩm thực ba miền hội tụ về Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top