Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 thu hút khoảng 48.000 lượt khách

Đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 khép lại vào tối 26/7. Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, trong 4 ngày diễn ra chương trình, ước có khoảng 48.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm; doanh thu du lịch khoảng 12 tỷ đồng.

Năm nay, chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 được tổ chức với quy mô lớn, tạo được sức hút lớn với người dân và du khách. Với 80 gian hàng, chương trình quy tụ các quán ăn, nhà hàng, doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân ẩm thực và hội đầu bếp đến từ TP. Huế cùng các địa phương khác trong nước như: Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh…

Cùng với các chương trình nghệ thuật, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Liên hoan bún bò Huế toàn quốc quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị kinh doanh bún bò Huế tiêu biểu trên cả nước nhằm tôn vinh nghề truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa của món ăn này. Bên cạnh đó là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”. Đặc biệt, show diễn Bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” đã tái hiện câu chuyện về làng nghề bún Vân Cù và quá trình hình thành, phát triển của món bún bò Huế gắn với chiều sâu văn hóa vùng đất Cố đô.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, các hoạt động trong chương trình cơ bản diễn ra thuận lợi. Thành công từ chương trình được kỳ vọng không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực Huế mà còn từng bước đưa bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc, qua đó phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững và giàu bản sắc.