Thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư

Người dân Huế nạp điện cho phương tiện đi lại tại trạm sạc

Công điện 27/CĐ-TTg ban hành trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng trong giao thông, trong đó có Quyết định số 876/QĐ-TTg về chương trình hành động giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Nhiều bất cập

Theo Công điện, việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện là xu thế tất yếu trong bối cảnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy hạ tầng phục vụ xe điện, đặc biệt tại các khu chung cư và đô thị, vẫn còn nhiều hạn chế.

Hạ tầng trạm sạc, chỗ để xe và trạm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư đang gặp nhiều vướng mắc, bất cập như: Hệ thống trạm sạc và điểm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư còn thiếu và chưa đồng bộ. Đáng chú ý, việc phát triển trạm sạc tại chung cư cũng đặt ra áp lực lớn lên hệ thống điện nội bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ nếu không có quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn vận hành phù hợp.

Trước thực trạng đó, Chính phủ yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chuẩn và tăng cường quản lý nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng phục vụ xe điện.

Hoàn thiện quy chuẩn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan đến quy hoạch, thiết kế và vận hành trạm sạc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, công khai minh bạch thông tin về phát triển giao thông xanh và hạ tầng trạm sạc điện. Đồng thời, việc xây dựng chính sách phải bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sơ hở gây thất thoát, lãng phí hoặc phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm.

Các cơ quan chức năng cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, kịp thời xử lý vi phạm nếu có.

Bộ Xây dựng được giao vai trò chủ trì trong việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, yêu cầu hoàn thành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư trước ngày 30/4/2026, nhằm hướng dẫn cụ thể việc bố trí, thiết kế trạm sạc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thuận tiện sử dụng.

Trong quý II/2026, Bộ Xây dựng phải hoàn thiện các tiêu chuẩn quy hoạch đô thị tích hợp hạ tầng giao thông xanh, bao gồm hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo trạm sạc tại các chung cư hiện hữu.

Việc sử dụng và phát triển các trạm sạc điện cần đảm bảo an toàn

Bảo đảm an toàn hệ thống điện

Bên cạnh quy chuẩn xây dựng, vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị sạc và hệ thống điện cũng được đặt ra.

Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc và hệ thống cung cấp điện, hoàn thành trong quý III/2026. Đây là cơ sở quan trọng để kiểm soát chất lượng thiết bị, hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm triển khai các giải pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải phù hợp với việc phát triển trạm sạc trong khu dân cư. Việc đơn giản hóa thủ tục đấu nối, lắp đặt công tơ riêng cho trạm sạc cũng được yêu cầu nhằm bảo đảm minh bạch trong sử dụng và thanh toán điện năng.

Những giải pháp này nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư, sử dụng hạ tầng sạc điện.

Gắn trách nhiệm chủ đầu tư

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh/thành phố khẩn trương rà soát quy hoạch, bổ sung yêu cầu về hạ tầng sạc điện trong các khu đô thị và công trình xây dựng.

Các chủ đầu tư và ban quản trị chung cư phải phối hợp với đơn vị cung cấp hạ tầng để bố trí vị trí lắp đặt trạm sạc hợp lý, bảo đảm an toàn, tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, cần hướng dẫn cư dân sử dụng chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin một cách khoa học, hạn chế rủi ro và bảo đảm trật tự, an toàn trong khu dân cư.

Việc xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng lắp đặt tự phát, thiếu kiểm soát như hiện nay.