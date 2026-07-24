Tăng tốc sau khi thông mặt bằng

Nhiều ngôi nhà mới trên tuyến đường Nguyễn Hoàng đã hoàn thiện.

Đồng thuận để mở đường

Những ngày này, đường Nguyễn Hoàng đoạn từ cầu Nguyễn Hoàng đến cầu An Ninh Hạ trở thành đại công trường. Máy móc hoạt động liên tục, nhiều tốp thi công đồng loạt triển khai các hạng mục nền đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Hai bên tuyến, diện mạo mới đang dần hình thành. Nhiều ngôi nhà mới đã hoàn thiện, trong khi những căn nhà cũ lần lượt được tháo dỡ để nhường chỗ cho tuyến đường rộng mở trong tương lai.

Sau nhiều tháng vận động và đối thoại, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên toàn tuyến dài gần 1km cơ bản hoàn tất. Hầu hết các hộ dân đã nhận bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng; chỉ còn một số ít trường hợp đang tiếp tục được địa phương giải quyết theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Tý (đường Nguyễn Hoàng) là một trong những hộ có diện tích đất bị thu hồi khá lớn nhưng không thuộc diện được bố trí tái định cư. Dù vậy, gia đình ông vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng.

“Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương mở rộng đường Nguyễn Hoàng. Ban vận động của phường làm việc rất trách nhiệm, giải thích rõ ràng nên người dân hiểu và đồng thuận. Chỉ mong DA hoàn thành đúng tiến độ để việc đi lại thuận lợi hơn”, ông Tý chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long Lê Tuấn Vĩnh, một trong những khó khăn của công tác GPMB không phải ở chính sách bồi thường mà ở những trường hợp tài sản thuộc diện đồng thừa kế. Có gia đình được bồi thường hàng tỷ đồng nhưng nhiều thành viên chưa thống nhất người đại diện nhận tiền nên việc chi trả, bàn giao mặt bằng kéo dài.

Trong những trường hợp này, chính quyền địa phương không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động làm “cầu nối”, trực tiếp gặp gỡ, hòa giải để các thành viên tìm được tiếng nói chung. “Chỉ riêng DA đường Nguyễn Hoàng, phường đã hòa giải gần 10 trường hợp đồng thừa kế”, ông Vĩnh cho hay.

Đến nay, phường Kim Long tiếp nhận 4 trường hợp kiến nghị, chủ yếu liên quan đến việc xem xét bố trí tái định cư cho hộ phụ. Sau khi rà soát, giải thích các quy định, một số hộ đã đồng thuận tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; trường hợp còn lại tiếp tục được địa phương gặp gỡ, vận động để tạo sự thống nhất trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. “Mục tiêu là hoàn thành 100% công tác GPMB trước ngày 25/7, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công”, ông Vĩnh nói.

Tăng tốc về đích

Khi mặt bằng dần được bàn giao đầy đủ, công trường đường Nguyễn Hoàng bước vào giai đoạn tăng tốc. Đại diện Liên danh Thắng Lợi - An Thuận cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành DA trong năm 2026. Dự kiến từ ngày 25/7, các đoạn đủ điều kiện sẽ được thảm nhựa. Trong tháng 8, sẽ hoàn thành việc thảm toàn tuyến. Đến ngày 30/8, hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ cầu An Ninh Hạ đến đường Phạm Thị Liên sẽ được đưa vào lắp đặt.

Hiện phần thân trụ cầu An Ninh Hạ đã hoàn thành. Trên toàn tuyến, các hạng mục như hệ thống thoát nước, cấp phối đá dăm, vỉa hè, điện chiếu sáng, điện trung - hạ thế, cấp nước và viễn thông đang được triển khai đồng thời theo hình thức cuốn chiếu.

Theo nhà thầu, quá trình thi công từng gặp nhiều khó khăn do việc di dời hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ và biến động giá vật liệu. Tuy nhiên, khi mặt bằng được bàn giao, các đội thi công đã được triển khai đồng loạt để bù tiến độ.

Tại cuộc họp về tiến độ các DA trọng điểm mới đây, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 25/7, Ban Quản lý DA và các nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm hoàn thành DA trong năm 2026. Riêng đoạn trước Trường THCS Nguyễn Hoàng và Trường Tiểu học số 1 Kim Long phải hoàn thiện trước ngày 30/8 nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trước năm học mới.

Ở địa phương, ông Lê Tuấn Vĩnh cho biết, phường Kim Long tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công như tổ chức lối đi tạm, điều tiết giao thông tại các kiệt giao cắt, hỗ trợ người dân đấu nối hệ thống thoát nước.