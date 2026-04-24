Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế: Khẳng định vai trò hạt nhân chuyển đổi số

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho tập thể Trung tâm HueIOC

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, HueIOC đã từng bước khẳng định vai trò là thiết chế hạ tầng số trọng yếu, giữ vị trí "hạt nhân" trong hệ sinh thái chuyển đổi số của thành phố. Đây là đầu mối tích hợp, giám sát và hỗ trợ điều hành đô thị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Từ những bước đi ban đầu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, đến nay HueIOC đã trở thành đơn vị sự nghiệp nòng cốt trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, với đội ngũ 55 cán bộ. Nhiều nền tảng, giải pháp số mang dấu ấn Huế đã được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như nền tảng Hue-S với hơn 1,3 triệu tài khoản. Hệ thống Phản ánh hiện trường từ năm 2021 đến nay đã tiếp nhận, xử lý hơn 177.000 vụ việc, đạt tỷ lệ hài lòng 92%.

Hạ tầng giám sát thông minh với hơn 700 camera AI không chỉ hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, truy vết tội phạm mà còn góp phần xử phạt vi phạm giao thông. IOC còn vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông dữ liệu dân cư, thúc đẩy kinh tế số thông qua các nền tảng thanh toán điện tử.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin được duy trì ở mức cao, chủ động ứng phó với hàng triệu lượt tấn công mạng mỗi năm. Đồng thời, nhiều hoạt động nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng được triển khai rộng khắp, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, góp phần hình thành thế hệ công dân số năng động, thích ứng với thời đại mới.

HueIOC tiếp tục phát triển các nền tảng số dùng chung, các dịch vụ tiện ích phục vụ cộng đồng

Với những kết quả nổi bật, IOC Huế đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, danh hiệu Sao Khuê, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu nổi bật mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của HueIOC đã đạt được trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tập trung phát triển các nền tảng số dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương; phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định giúp nâng cao chất lượng quản lý và điều hành đô thị của các cơ quan hành chính đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của thành phố.

Cùng với đó, Trung tâm cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong giám sát, điều hành đô thị; nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị thông minh theo hướng thiết thực, thân thiện, dễ tiếp cận, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.