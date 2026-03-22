Định hình không gian văn hóa - du lịch thông minh

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; phía Hàn Quốc có bà Song Eun Eui, Phó Giám đốc Thường trực Văn phòng KOICA Việt Nam cùng các chuyên gia, đối tác liên quan.

Nhiều hợp phần đã “về đích”

Theo UBND TP. Huế, sau thời gian triển khai, dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, hệ thống chiếu sáng thông minh kết hợp camera giám sát dọc tuyến sông Hương đã hoàn thành và đưa vào vận hành, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Song song đó, hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa - du lịch của thành phố cũng đang được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành nền tảng số phục vụ công tác quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đến Huế. Các hạng mục trọng điểm của dự án như cầu đi bộ qua sông Hương và khu phức hợp văn hóa tại cồn Dã Viên đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác thẩm định theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ về thiết kế không gian văn hóa phức hợp cồn Dã viên và cầu đi bộ

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của KOICA và các đối tác Hàn Quốc trong suốt quá trình triển khai dự án. Theo Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang, đây là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của các hợp phần, đặc biệt trong bối cảnh Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

“Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án và các đối tác để hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, phấn đấu khởi công các hạng mục trọng điểm vào đầu quý II/2026”, Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Kỳ vọng hình thành không gian văn hóa mở bên sông Hương

Không chỉ dừng lại ở các hạng mục hạ tầng, dự án còn hướng đến việc kiến tạo những không gian văn hóa - du lịch mới, góp phần làm phong phú thêm đời sống đô thị Huế.

Tại hội thảo, lãnh đạo TP. Huế đề xuất KOICA hỗ trợ lắp đặt các kiosk thông tin du lịch thông minh dọc tuyến đường Lê Lợi và khu vực phía trước Đại Nội, nhằm giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, nâng cao trải nghiệm khi tham quan.

Về phía KOICA, bà Song Eun Eui bày tỏ kỳ vọng khu phức hợp văn hóa tại cồn Dã Viên sẽ trở thành một không gian mở, nơi các thế hệ có thể gặp gỡ, nghỉ ngơi, giao lưu và tận hưởng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Theo bà, thực tế cho thấy tuyến đi bộ ven sông Hương hiện nay đã dần trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân Huế, nơi các gia đình, bạn trẻ thường xuyên dạo bộ, thư giãn trong không gian xanh. “Khi cầu đi bộ và không gian văn hóa tại cồn Dã Viên hoàn thiện, chúng tôi tin rằng khu vực này sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối hài hòa với nhịp sống đô thị, trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả người dân và du khách”, bà Song Eun Eui chia sẻ.

Tuyến đi bộ ven sông Hương - không gian xanh giữa lòng thành phố

Đại diện KOICA Việt Nam cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng thành phố Huế, nỗ lực đóng góp để dự án không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng cùng ngày, các chuyên gia đã trình bày đề xuất về chương trình và cơ cấu vận hành không gian văn hóa phức hợp cồn Dã Viên, giới thiệu các mô hình vận hành không gian số tương đồng tại Hàn Quốc; trong phiên hội thảo buổi chiều, các chuyên gia cũng đưa ra báo cáo thiết kế cuối cùng của khu vực này cùng cầu đi bộ qua sông Hương để thảo luận, lấy ý kiến để hoàn thiện.

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” có tổng mức đầu tư hơn 371 tỉ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ chiếm khoảng 330 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Huế phát triển theo định hướng đô thị thông minh, lấy du lịch văn hóa bền vững làm trọng tâm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn giá trị di sản và bảo vệ môi trường.