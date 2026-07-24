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Báo Huế Ngày nay số 483, phát hành thứ Hai, ngày 27/7/2026

HNN.VN - Nổi bật trên trang 1 là nội dung về kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế chiều 26/7/2026. Tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua danh mục 6 dự án giao thông, miễn phí sách giáo khoaPhó Bí thư Thành ủy Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố HuếChân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh

 Trang nhất Huế ngày nay ra ngày 27/7

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế cam kết sẽ cùng tập thể UBND thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Huế cũng đã thông qua hai nghị quyết quan trọng, gồm danh mục 6 dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2026 - 2027.

 Trang 6 Báo Huế ngày nay ra ngày 27/7

Báo Huế Ngày nay số 483 cũng dành nhiều bài viết mang đậm tinh thần tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Với bài viết “Tháng Bảy bên Mẹ” đưa người đọc đến với những mất mát kéo dài qua chiến tranh và cả thời bình của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Phía sau những cuộc thăm hỏi, những phần quà là mong mỏi rất giản dị nhưng day dứt: tìm được hài cốt người thân, đồng đội để họ được trở về với gia đình, quê hương. Trong khi đó, bài viết “Thắp lên ngọn lửa tri ân” cho thấy cách thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn ấy bằng hỗ trợ lấy mẫu ADN, chăm sóc nghĩa trang và số hóa “địa chỉ đỏ”, đưa hoạt động giáo dục truyền thống đến gần hơn với người trẻ.

Trang kinh tế với bài viết đáng chú ý “Điều hành thông minh nguồn nước cho mục tiêu tăng trưởng”. Khi các hồ chứa trên lưu vực sông Hương ở mức thấp, bài toán nguồn nước không còn đơn thuần là tích hay xả. Khô hạn và việc ưu tiên tích nước đã tác động đến sản lượng thủy điện, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GRDP. Bài viết đặt ra yêu cầu quản trị nguồn nước theo hướng đa mục tiêu: vừa phòng chống thiên tai, bảo đảm nước sinh hoạt, sản xuất, vừa giữ an ninh năng lượng và tạo dư địa cho tăng trưởng.

Ở lĩnh vực giáo dục, độc giả quan tâm có thể tìm đọc bài viết Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ tại Đại học Huế”, phân tích cả cơ hội lẫn áp lực từ quy định mới về giảng viên đồng cơ hữu. Quy định giúp các trường tiếp cận chuyên gia chất lượng cao, nhưng việc mỗi viên chức chỉ được đồng cơ hữu tại một cơ sở cũng có thể khiến một số ngành đặc thù thiếu hụt nhân lực. Điều đó đặt Đại học Huế trước yêu cầu không chỉ tận dụng nguồn lực bên ngoài mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ mạnh và bền vững.

Số báo Huế Ngày nay ra ngày 27/7còn có  nhiều câu chuyện về sinh kế, học tập và lựa chọn tương lai. Từ cách A Lưới 2 trao “cần câu” phù hợp cho từng hộ dân đến câu chuyện Học song bằng: Lợi thế hay áp lực?, điểm chung được gợi ra là mọi cơ hội chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi cùng năng lực, điều kiện thực tế và cách làm phù hợp.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngay nay
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